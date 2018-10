Hazard avviser januarovergang til Real Madrid

Chelsea-stjernen Eden Hazard mer enn antyder at en overgang til spansk fotball frister, men det skjer ikke allerede i januar.

Det sa 27-åringen da han stilte til pressekonferanse med det belgiske landslaget torsdag. Seansen ble sendt på britiske Sky Sports.

Det har vært hevdet at Hazard bør fortsette karrieren i en spansk storklubb dersom han skal ha sjansen til å vinne prestisjetunge Ballon d'Or.

- Det er derfor jeg kanskje kunne tenke meg å dra dit, sa en smilende Hazard torsdag.

På spørsmål om han kunne finne på å forlate Chelsea og Premier League allerede i januar, lød imidlertid svaret:

- Nei.

Hazard har vært meget god for Chelsea denne sesongen, og etter Premier League-møtet med Southampton sist helg gikk han langt i å si at spill for Real Madrid fort kan bli en realitet.

- Real Madrid er den beste klubben i verden. Jeg ønsker ikke å lyve i dag. Det har vært drømmen min siden jeg var liten. Jeg drømte om den klubben, sa Hazard.

- Vi får se. Jeg ønsker ikke å snakke om disse tingene hele tiden. Det har jeg ikke tid til, men vi skal snart snakke om framtiden min, tilføyde den lille belgieren.

Kontrakten hans med Chelsea løper til 2020.

(©NTB)

