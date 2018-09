Hegerberg med perlescoring da Lyon knuste Avaldsnes

Avaldsnes var sjanseløse på avansement i mesterligaen, og tapte stort mot Ada Hegerbergs Lyon. LSK Kvinner er klar for åttedelsfinale etter sterk borteseier.

Lyon hadde en 2-0-ledelse å gå på fra første kamp, og brukte kort tid på å øke ledelsen hjemme i Frankrike. Amel Majri gjorde 1–0 allerede etter åtte minutter, og da ble det vrient for Avaldsnes, som er nummer ni i Toppserien.

22 minutter var spilt da Avaldsnes-keeper Line Johansen glapp et skudd i mål. Det ble først ført som selvmål, men Lyons franske stjerne Eugénie Le Sommer ble kreditert målet. Le Sommer gjorde også 3–0 da hun plukket opp en løs ball og hamret den i hjørnet bak Johansen.

Hegerberg-dobbel

Ada Hegerberg hadde et par forsøk i 1. omgang, men først etter hvilen løsnet det for den norske stjernespissen. Ti minutter etter pause satte hun inn sin første scoring for dagen, men etter 81 minutter viste hun virkelig hva hun kan.

Hegerberg fikk ballen på omtrent 25 meter, tok med seg ballen inn i banen og banket den i mål. Dermed ble det 5–0 til Lyon, og Avaldsnes er ute etter 0-7-tap sammenlagt.

Haavi ble matchvinner

I Russland hadde LSK Kvinner 3–0 å gå på fra hjemmekampen mot russiske Zvezda 2005. kampen var lenge målløs i 52 minutter, men da feide Emilie Bosshard Haavi all tvil til side. Hun scoret kampens eneste mål, og sørget for en sterk 1-0-seier for årets norske seriemester.

LSK Kvinner er klar for åttedelsfinale etter 4–0 sammenlagt.

