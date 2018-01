Hegerberg-show hjalp Lyon til storseier

Ada Hegerberg satte inn tre av målene da Lyons fotballkvinner slo Paris FC borte på øverste nivå i fransk fotball.

Lyon fikk ikke hull på byllen før pause, men etter hvilen løsnet det til gagns.

Hegerberg sørget like godt for tre mål på rad. Den norske 22-åringen ordnet 1–0 etter 53 minutter, før hun doblet gjestenes ledelse åtte minutter før slutt. To minutter etter 2-0-målet sto det 3-0, også denne gang var Hegerberg målscorer. Kheira Hamraoui fastsatte sluttresultatet til 4–0 helt på tampen.

Lyon topper Ligue 1 etter 13 runder, fem poeng foran Paris Saint-Germain.

