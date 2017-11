Helland med ny skade da Rosenborg feiret seriegullet

Et skår i Rosenborgs gullglede.

ROSENBORG - VIKING 2-0:

Rosenborg har allerede sikret seg eliteseriegullet, og før søndagens match mot Viking mottok trønderne sine gullmedaljer som bevis for at klubben har hentet hjem sitt tredje seriemesterskap på rad.

Men til tross for gullfeiringen på Lerkendal, og til tross for en overbevisende x-x-seier over allerede nedrykksklare Viking, ble kampen en gedigen nedtur for Rosenborgs Pål André Helland.

27-åringen har slitt med skader i lengre tid, og søndag tok det mindre enn en halvtime før høyrevingen måtte forlate banen med en ny skade. Helland forsvant rett ut i garderoben, og var tydelig nedbrutt over å være rammet av skademarerittet nok en gang.

Skaden kommer ubeleilig for trønderne, som førstkommende torsdag tar imot Real Sociedad hjemme på Lerkendal i Europa League.

Bendtners 19. for sesongen

Men om man ser vekk ifra Hellands skade, ble nest siste serierunde en trivelig kveld for alle med hjertet i Trondheim.

Nicklas Bendtner har virkelig fått en ny vår i Rosenborg-drakta, og etter åtte minutter var dansken på rett plass til rett tid igjen. Birger Meling tok med seg Samuel Adegbenro på venstrekanten, og den tidligere Viking-spilleren hadde et hav av rom foran seg på banen.

Det utnyttet 21-åringen godt. Han stormet oppover matta og slo ballen inn mot bakerste stolpe, der Bendtner ventet og kunne score et av sine enklere mål for sesongen.

Det var hans 19. for sesongen, og dermed har dansken to mål ned til Ohi Omoijuanfo bak seg på toppscorerlisten.

- Burde vite det bedre enn noen andre

I Eurosport-studioet var tidligere Viking-trener Ian Burchnall, som fikk sparken i klubben i forrige uke, på besøk. Han var ikke imponert over Viking-spillernes gavepakke til deres tidligere lagkamerat.

- Vi burde vite bedre enn noen andre at vi ikke kan etterlate så mye rom til Adegbenro, sa Burchnall i tv-studioet der tv-kanalen fulgte rundens kamper.

- Dette kan bli en lang kveld, fortsatte han med en oppgitt mine, og den tidligere Viking-treneren sa at han fryktet et stortap i Trondheim.

19: Nicklas Bendtner scoret sitt 19. mål for sesongen mot Viking.

Men Viking så ut til å hente seg greit inn i kampen igjen, og det var fortsatt 1-0 da kampen nærmet seg pause. Da bestemte Anders Trondsen seg for å ta saken i egne hender.

- Et helsike av et skudd

Den tidligere Sarpsborg 08-spilleren ladet skuddfoten, og fra omtrent 25 meter føk ballen som en kanonkule mot Iven Austbø i Viking-målet. Sisteskansen slang seg mot ballen, men problemet var at kula flakket i lufta og forandret retning. Dermed slo Austbø i løse luften, ballen suste i nettet, og Lerkendal jublet for 2-0.

- Det funket i Sarpsborg på ham (Austbø). Jeg la den samme sted, og han ble lurt igjen, sa Anders Trondsen selv til MAX i pausen.

- Når jeg kommer såpass nær mål har jeg lært meg at jeg må skyte litt oftere, og det får jeg igjen for i dag, la han til.

Keeper Austbø mener at han ikke kunne gjort så mye med skuddet.

- Det var et helsike av et skudd. Jeg beveger meg etter ballen, og da stikker den av. Samtidig er det en dupp, så det var et kanonskudd, sa keeperen i pausen.

Gulldans

Fire minutter ut i andre omgang brente Anders Konradsen en enorm sjanse, da keeper Austbø reddet idet midtbanespilleren var helt alene med keeper.

Vikings sisteskanse måtte til pers ved flere anledninger i andre omgang, og også da Nicklas Bendtner var alene gjennom etter 72 minutter var Austbø på plass og reddet.

Resten av omgangen var egentlig bare en parademarsj for de gullfeirende trønderne, og på tribunen fikk Kjernen både trener Kåre Ingebrigtsen og resten av trenerapparatet og spillerne på benken til å danse gulldans da det ikke skjedde alt for mye utpå banen.

Flere mål ble det uansett ikke, på tross av en enorm Viking-sjanse i sluttminuttene, og Rosenborg har åtte poeng ned til serietoer Molde før siste serierunde. Viking er på sin side åtte poeng bak 15.-plassen på tabellen, Sogndal, og er altså håpløst fortapt før laget avslutter hjemme mot Stabæk om en uke.

Har du sett denne?

Mest sett siste uken