Henriksen slet med nattesøvnen etter stjernesmellen

- Jeg føler meg frisk og rask, men det kan bli verre og verre utover dagen og morgendagen, sier landslagsspilleren to dager før møtet med Bulgaria.

STORO (Nettavisen): Markus Henriksen stilte til pressetreff med bandasje på hodet dagen etter at han måtte sy åtte sting som følge av et ublidt møte med Slovenias Luka Krajnc.

Hull-kapteinen slapp fra sammenstøtet med et solid kutt og fullførte kampen på Norges midtbane, mens sloveneren måtte kaste inn håndkleet.

- Kan bli verre og verre

Henriksen innrømmer at hodesmellen preget nattesøvnen etter at tre Nations League-poeng var innkassert på Ullevaal lørdag.

- Det ble et par timer mindre nattesøvn enn vanlig. Det er litt ømt og sårt og vanskelig å finne en god stilling, men ut fra forutsetningene gikk det greit, sier Henriksen til Nettavisen.

- Er du spilleklar mot Bulgaria på tirsdag?

- Det får vi se. Mest sannsynlig vil jeg tro det. Jeg føler meg frisk og rask. Det kan bli verre og verre i løpet av dagen og morgendagen, men vi får se hvordan det går. Jeg ser ingen grunn til at det ikke skal være mulig, sier Henriksen.

FIKK BEHANDLING: Markus Henriksen kom seg på beina igjen etter å ha fått behandling på gressmatta lørdag.

- Alltid noen som vil skape overskrifter

Den tidligere Rosenborg-spilleren mener Norge gjennomførte en solid kamp mot Slovenia lørdag.

- Sånn defensivt sett, ligger vi veldig solid, og de skaper ingenting. Den første halvtimen føler jeg at vi hadde litt for lavt balltempo, litt for mange touch og klarte ikke å venne spillet fort nok. Det gjorde at de lå godt i ramma, og vi ga dem ikke voldsomt mye problemer. Det er noe vi må forbedre, det er det ingen tvil om. Vi forventer at Bulgaria kommer litt sånn som Slovenia - legger seg lavt og satser på kontringer. Da er det viktig at vi klarer å holde tempo i ballen.

Underveis i kampen gikk tidligere landslagskaptein Kjetil Rekdal hardt ut mot det norske laget, da han gjestet VGs studio. Dagbladets Morten Pedersen kalte Norges landslag et lag bare en mor kan elske.

Henriksen humrer når han får spørsmål om kritikken.

- Det får dem stå for. Du har alltid noen som ønsker å skape litt overskrifter og uttale seg på en litt kvassere måte enn det som er nødvendig. Det er det ingen tvil om. Det var ingen fantastisk fotballkamp, og det er det ingen av oss som sier heller. Men at det var bunnsolid, er det ingen tvil om. Det er viktig å spille godt forsvarsspill og, og jeg tror ikke Rune hadde en ball å redde engang. Det er lenge siden i en landskamp, så det må vi ta med oss videre.

Norge møter Bulgaria på Ullevaal Stadion tirsdag klokken 20.45.

Mest sett siste uken