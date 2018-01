Henry slår tilbake mot Sanchez-påstand: - Har aldri sagt det

Thierry Henry reagerer på påstanden fra Alexis Sanchez om at han skal ha rådet stjernen til å forlate Arsenal.

Denne uken ble det klart at Alexis Sanchez takket for seg i Arsenal og ble Manchester United-spiller. Kun timer etter at overgangen ble offentliggjort, tok chileneren et oppgjør med den siste tids spekulasjoner.

I sosiale medier hintet Sanchez blant annet om at Arsenal-legenden Thierry Henry hadde vært sentral for hans avgjørelse om å bytte klubb.

Sanchez skrev: - I dag minnes jeg en samtale med Henry, en historisk Arsenal-spiller, som av samme grunner som meg, forlot klubben.

Påstanden fra den ferske Manchester United-spilleren førte til voldsomme reaksjoner mot Henry blant Arsenal-fansen og nå har franskmannen sett seg nødt til å slå tilbake mot Sanchez-påstanden.

Via Twitter nekter Henry for at han skal ha snakket med chileneren.

I know I don’t need to explain this to the majority of Arsenal fans but contrary to speculation at no time did I tell Alexis Sanchez to leave Arsenal. I had no idea he was going to sign for Man Utd until I saw it on the news like the rest of you.