Her avgjør Martial for United: - Briljant

For tredje ligakamp på rad vant Manchester United, og for tredje ligakamp på rad tegnet Anthony Martial (22) seg på scoringslisten.

BURNLEY - MAN. UTD 0-1:

Franskmannen, som fortsatt bare er 22 år gammel, har virkelig funnet formen.

I lørdagens vanskelige bortekamp mot Burnley ble 22-åringen tungen på vektskålen da han satte inn kampens eneste scoring etter pause. Ifølge statistikkselskapet Opta er dette første gang Martial har scoret i tre strake ligakamper på rad.

Mourinho-ros

Martial, som ble tidenes dyreste tenåring da han kom fra Monaco i 2015, har flere ganger blitt koblet bort fra Old Trafford-klubben, men er nå i ferd med å bevise sin verdi.

- Vi er så klart veldig fornøyde med ham. Vi har ønsket oss at han blir stabil, for vi vet at han har talentet som skal til, sier United-manager José Mourinho ifølge BBC etter kampen.

Lørdagens matchvinnende scoring gjør at United nå har tre strake seire i Premier League og holder til en viss grad følge med ligaleder Manchester City.

Mourinho er glad for seieren.

- Hvis man ikke scorer, er man i trøbbel. De spiller så direkte, og det er et vanskelig lag å møte. Vi forsvarte oss veldig godt, og dommer Mike Dean og teamet hans gjorde en god jobb. Det var veldig fysisk utpå der, sier portugiseren.

United slet lenge med å komme i gang i lørdagens kamp. Ikke før det var spilt 41 minutter skapte gjestene en eneste farlighet, men Ashley Youngs forsøk gikk rett utenfor.

Andre omgang startet så mye bedre. I det 54. minutt fikk Martial ballen av Lukaku og satte inn 1-0 med en nydelig avslutning via tverrliggeren og i mål.

- Briljant av Martial, var dommen fra fotballforfatter og Sunday Times-skribent Jonathan Northcroft etter scoringen.

Det ble også kampens eneste mål.

Henrikh Mkhitaryan var ikke i United-troppen lørdag, og mye tyder på at det går mot en overgang. Den anerkjente journalisten Fabrizio Romano hevder på sin Twitter-konto lørdag at det nå er enighet mellom Arsenal og Mkhitaryan. Videre skriver han at Alexis Sánchez til Manchester United nærmer seg med stormskritt, og dermed går vinterens store overgangssaga mot slutten.

Mourinho ble spurt av engelsk TV etter kampen hvorvidt han tror at Alexis Sánchez blir Manchester United-spiller. Da svarte han, ifølge BBC, at «dersom du spør om Sánchez er på vei, så kan jeg si at jeg tror det, men jeg har ingen bekreftelse på det».

Nå venter FA-cupen for United, som spiller borte mot League Two-klubben Yeovil fredag kveld. Burnley er allerede slått ut av FA-cupen og spiller sin neste kamp borte mot Newcastle i Premier League 31. januar.

Another clean sheet. Good away win! #BURMUN — Ronny Johnsen (@JRonnyJohnsen) January 20, 2018

