Her er årets lag i Eliteserien 2018

Se hvilke 18 spillere vi mener har prestert best denne sesongen.

Vi i Nettavisens sportsredaksjon har tradisjonen tro plukket ut de beste spillerne i Eliteserien fra sesongen som nå er ferdigspilt.

Det har vært et bra år for mange, i en sesong der Rosenborg nok en gang stakk av med ligatittelen, og det er på tide å hedre spillerne som har utmerket seg mest i positiv grad.

Vi har valgt å sette opp årets lag ut fra en god gammeldags 4-4-2-formasjon som en følge av spillerne redaksjonen stemte fram.

Vi har ikke valgt spillere ut fra spesifikke posisjoner som back, sentral midtbanespiller eller ving, men har plukket ut de fire beste forsvarsspillerne, de fire beste midtbanespillerne/kantspillerne og de to beste spissene denne sesongen.

I tillegg har vi inkludert en benk på syv mann.

Her er de Nettavisen mener fortjener en plass på årets lag 2018.

Keeper: André Hansen (Rosenborg)

Rosenborgs sisteskanse har igjen vist seg som den beste keeperen i Eliteserien. Hansen har kanskje imponert aller mest i europacupkamper, men han har også stått jevnt og stødig bak for trønderne i ligaen.

Keeperen er trygg i de fleste involveringer, autoritær, en matchvinner og en ledertype som er gull verdt for Rosenborg. Til tross for at lagets prestasjoner har svingt noe denne sesongen, har Rosenborg vært solide bakover og Hansen skal ha sin del av æren for at det kun har blitt 24 baklengs over 30 kamper. Hansen har i utgangspunktet gitt seg på landslaget, men prestasjonene i RBK-buret denne sesongen har ført til at mange har forsøkt å snakke ham inn igjen på Lars Lagerbäcks Norge.

PÅ ÅRETS LAG: André Hansen.

Forsvar: Espen Ruud (Odd)

Den rutinerte høyrebacken har rukket å bli 34 år gammel, men i 2018 har Espen Ruud levert én av sine beste sesonger i norsk fotball. Odd-spilleren er en solid og erfaren forsvarsspiller, men det er kanskje bidragene offensivt som har gitt ham mest oppmerksomhet i år. I høst har Ruud bøttet inn mål som den reneste angrepsspiller og i perioden mellom 18. og 28. serierunde noterte backen seg for hele sju fulltreffere for Odd.

Totalen fra 30 kamper ender på åtte mål og tre assist, noe som er langt over snittet godkjent for en forsvarsspiller. Odd har i tillegg vært brukbart solide bakover gjennom sesongen og sluppet inn 38 mål på 30 kamper.

PÅ ÅRETS LAG: Espen Ruud

Forsvar: Tore Reginiussen (Rosenborg)

Rosenborgs forsvarsjef har levert en ny god sesong i den øverste divisjonen. Midtstopperen er en bauta bak for trønderne og selvskreven på årets lag. Veteranen går alltid «i krigen» og styrer RBKs bakre rekker med kløkt, duellstyrke og erfaring. Skadene som ødela mye for Reginiussen tidligere i karrieren ser ut til å være under god kontroll og stopperen har kun gått glipp av én ligakamp denne sesongen.

Han kommer først og fremst med på laget for sin sentrale rolle i Rosenborgs sterke defensiv, men har også bidratt med to scoringer og to assist denne sesongen. Den høyreiste altaværingen gir også trønderne en ekstra dimensjon på offensiv dødball med sin innsatsvilje og duellstyrke.

PÅ ÅRETS LAG: Tore Reginiussen.

Forsvar: Vito Wormgoor (Brann)

Nederlenderen er Branns hærfører og en viktig grunn til at bergenserne lenge hang med i gullkampen. Stor, sterk, uredd og klok i måten han opptrer i de bakre rekker. Stopperen har spilt nesten samtlige kamper for Brann denne sesongen. Kun Rosenborg har sluppet inn færre mål en klubben fra Bergen denne sesongen og det skal 30-åringen ha en del av æren for.

Offensivt er nederlenderen også et farlig våpen og stopperen har notert seg for fire ligascoringer i 2018. Det har også blitt to assists på ham.

PÅ ÅRETS LAG: Vito Wormgoor.

Forsvar: Birger Meling (Rosenborg)

Birger Meling har levert en ny kanonsesong for Rosenborg og prestasjonene har gitt ham muligheten til å etablere seg som førstevalg på venstrebacken for landslaget. Meling er en back i ekte RBK-ånd og stormer villig fram i banen når han får sjansen, noe som har resultert i solide åtte assists i løpet av sesongen. Ingen forsvarsspillere har flere målgivende pasninger og faktisk kun én annen spiller har flere i 2018.

23-åringen har kanskje først og fremst imponert med sine offensive bidrag, men han har også bidratt til at RBK har vært vanskelig å score på denne sesongen og trønderne har sluppet inn færrest mål i ligaen.

PÅ ÅRETS LAG: Birger Meling.

Midtbane: Eirik Hestad (Molde)

Molde-spilleren har levert en strålende sesong og viser nå det potensialet det har gått gjetord om i en årrekke. Spesielt i høstsesongen har Hestad vist sin klasse. Den offensive midtbanespilleren scorer mål, spiller fram lagkameratene, jobber defensivt og dominerer kamper på egenhånd. Prestasjonene har vært av såpass høy klasse at landslaget har blitt nevnt.

I 2018-sesongen har 23-åringen scoret åtte ganger og levert sju assists. Dette er hans beste sesong så langt i karrieren og han har vært en sentral brikke hos et Molde-lag som har kommet som et skudd bakfra mot slutten av sesongen og til slutt endte opp med å snappe sølvet foran Brann.

PÅ ÅRETS LAG: Eirik Hestad.

Midtbane: Vebjørn Hoff (Odd)

Hoff ble hentet til Odd fra Aalesund før sesongen og midtbanespilleren har vist seg som en meget god signering av Dag-Eilev Fagermo. 22-åringen har kvaliteter som gjør han til en veldig komplett midtbanespiller og er en såkalt «toveisspiller». I 2018 har han vært én av de aller beste spillerne i Eliteserien kun i en alder av 22 år, og fortsetter han utviklingen kan han nå langt. Trener Fagermo har tidligere uttalt at han er usikker på hvor lenge Odd klarer å holde på Hoff, om han fortsetter framgangen.

Hoff kom inn på Odd-laget tidlig i sesongen og har spilt nesten samtlige kamper fra start for skiensklubben siden den 3. runden. Han startet sesongen i en indreløperrolle, men har etter hvert blomstret i en rolle som sentral midtbanespiller. Sluttproduktet er fortsatt et område der ålesunderen har litt å gå på, for det har kun blitt én assist i 2018.

PÅ ÅRETS LAG: Vebjørn Hoff.

Midtbane: Gjermund Åsen (Tromsø)

Gjermund Åsen har vært god i flere sesonger, men i 2018 har trønderen virkelig vist seg fra sin beste side. Åsen er Eliteseriens assistkonge med ti målgivende pasninger. Med tanke på at Åsen kun har vært på banen i 21 av 30 kamper denne sesongen, er dette svært solide tall. Det at Tromsø sånn totalt sett har hatt en vanskelig sesong, gjør ikke prestasjonen mindre imponerende, og midtbanespilleren skal ha sin del av æren for at laget fra Nord-Norge også spiller i Eliteserien neste år.

27-åringen er en kreativ og skapende kraft, som først og fremst har vært en tilrettelegger og regissør for «Gutan». Det har også blitt to scoringer og begge kom mot gamleklubben Ranheim i den 4. serierunden.

PÅ ÅRETS LAG: Gjermund Åsen.

Midtbane: David Akintola (Haugesund)

22-åringen fra Nigeria har vært en umiddelbar suksess i norsk fotball etter at han kom på lån fra danske FC Midtjylland før sesongen. Akintola har vært den fremste offensive bidragsyteren hos et Haugesund som har imponert stort i 2018. Med ni mål og seks assist har nigerianeren vært en aldri så liten åpenbaring og har ikke mange spillere foran seg på listen over dem med flest målpoeng totalt i løpet av 2018-sesongen.

PÅ ÅRETS LAG: David Akintola.

Spiss: Erling Braut Håland (Molde)

Molde-spissen har kanskje vært sesongens store stjerneskudd i norsk fotball og etter heftige spekulasjoner om både Manchester United og Juventus, signerte han i sommer for RB Salzburg fra Østerrike. Spissen stoppet på 12 mål og fire assists i 2018, men i en alder av kun 17 og 18 år, er det tall som har gitt unggutten oppmerksomhet internasjonalt.

Håland er en uredd og hardtarbeidende spiss, som har tatt store steg denne sesongen under Ole Gunnar Solskjærs kyndige ledelse. Unggutten har blitt både større og sterkere den siste tiden og har vist seg som en håndfull for de fleste forsvar i den norske toppdivisjonen. Fire mål borte mot Brann og to hjemme mot Vålerenga står igjen som høydepunkter.

PÅ ÅRETS LAG: Erling Braut Håland.

Spiss: Franck Boli (Stabæk)

Stabæk-spissen, med lang fartstid i norsk fotball, ender 2018-sesongen som toppscorer i Eliteserien med sine 17 fulltreffere. Boli har spesielt hatt en imponerende høstsesong og nettet hele 15 av sine mål fra den 15. serierunden og inn. Spissens målfest har også gitt Stabæk håp i en dramatisk nedrykkskamp, og selv om det lenge så stygt ut, klarte bæringene å kapre kvalifiseringsplassen med knapp margin. Akkurat det skal Boli og hans scoringer ha en veldig stor del av æren for.

PÅ ÅRETS LAG: Franck Boli.

På benken: Even Barli (Ranheim), Even Hovland (Rosenborg), Aslak Fonn Witry (Ranheim), Kristoffer Zachariassen (Sarpsborg), Fredrik Aursnes (Molde), Tocmac Nguen og Marcus Pedersen (Strømsgodset).

Har du sterke meninger om laget vi har landet på? Diskuter gjerne i kommentarfeltet eller på våre Facebook-sider!

