Her er Lagerbäcks landslagstropp

Norges landslagssjef Lars Lagerbäck presenterte landslagstroppen som skal møte Australia og Albania i mars.

ULLEVAAL STADION/GRENSEN (Nettavisen): Lagerbäck offentliggjorde sin nyeste tropp på en pressekonferanse på Ullevaal Stadion tirsdag ettermiddag.

Samtidig tar han selvkritikk for tidligere uttak og varsler nå at det vil bli stilt langt strengere krav til spillerne i den norske troppen.

- Vi tok en bevisst avgjørelse, en avgjørelse som jeg til dels synes var feil, men som jeg synes var riktig i 2017. 37 spillere fikk spilletid i 2017, og vi tok ut 41 spillere. Det er ikke toppidrett for meg, sier Lagerbäck på tirsdagens pressekonferanse.

Lagerbäck mener de tidligere har eksperimentert for mye med et for høyt antall spillere. Nå skal den norske landslagsledelsen fokusere på å finne en tydelig stamme i laget.

- Kampene i mars kommer fortsatt til å bli en test, men i juni vil vi ha den troppen som vi tror er den beste når kommer inn i Nations League, forteller Lagerbäck.

- Det er et selvsagt krav fra meg og Perry at vi skal finne en stamme på 15-18 spillere når vi kommer til juni, sier Lagerbäck.

Skjerper kravene



Svensken kommer til å ha fokus på at det norske laget skal bli enda bedre organisert, og gir tydelig utrykk for at de kommer til å stille høye krav til spillerne.

- Vi må ha en kontinuitet, tydelige roller og bedre samhandling. Vi må strebe etter å være det best organiserte laget for realistisk sett vinner vi ikke kampene på enkeltspillere, det er laget som kommer til å vinne kampene. I mine øyne er det en realistisk analyse, forklarer Norges landslagssjef.

- Det er veldig viktig det de har gjort for landslaget - både U21- og A-landslaget. Og så er det selvsagt viktig det de har prestert for klubbene. Det er ingen som nå kommer til å være med bare for å være med. Nå er det vinnerne og de som virkelig vil være med og vise det som skal være med. Vi må skjerpe kravene for å bli et vinnende landslag, sier Lagerbäck.

Det norske A-landslaget i fotball klarte som kjent ikke å kvalifisere seg til VM i Russland til sommeren, men allerede nå er Lagerbäck og hans støtteapparat i gang med satsingen inn mot den kommende EM-kvalifiseringen og Nations League til høsten.

Ajer får sjansen



Nå skal Norge spille privatkamp mot Australia på Ullevaal 23. mars, før Albania venter borte tre dager senere. Lagerbäck har valgt å gi flere nye spillere sjansen i troppen som skal representere Norge i de kommende kampene.

Celtic-stopper Kristoffer Ajer er blant dem som for første gang er tatt ut på A-landslaget, mens også Hannover-spiller Iver Fossum får sjansen for første gang på A-landslaget under Lagerbäcks tid som sjef.

- Både Kristoffer og Iver er litt i samme situasjon. De har spilt seg inn i lagene sine. Vi har fulgt dem og også pratet mye med Leif Gunnar (Smerud). De har imponert for klubblaget og dette er gode eksempler på at hvis man gjør det bra i klubblagene har man sjanse til å komme med. Begge har kommet langt til å være så unge, sier Lagerbäck.

Martin Ødegaard klarte ikke å imponere sist han fikk sjansen under Lagerbäcks ledelse, men får likevel fornyet tillit.

- Når det gjelder Martin så er han fortsatt en av de mest tekniske spillerne. Han kan fortsatt bli mer effektiv, men han fortjener en plass i denne troppen, forklarer Norges landslagssjef.

Her er troppen som er tatt ut til å møte Australia og Albania:

Stian Grytebust

Rune Jarstein

Ørjan Nyland

Tore Reginiussen

Håvard Nordtveit

Kristoffer Ajer

Sigurd Rosted

Jonas Svensson

Birgir Meling

Omar Elabdellaoui

Martin Linnes

Mohamed Elyounoussi

Martin Ødegaard

Haitam Aleesami

Mats Møller Dæhli

Stefan Johansen

Fredrik Midtsjø

Ole Kristian Selnæs

Markus Henriksen

Iver Fossum

Tarik Elyonoussi

Joshua King

Alexander Sørloth

Bjørn Maars Johnsen

