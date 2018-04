Her henger VIF-fansen ut voldtektstiltalt Molde-spiller

- Dette synes vi ikke noe om, svarer VIF-leder Erik Espeseth.

INTILITY ARENA: (Nettavisen):

Vålerenga og Molde møttes til en underholdende batalje søndag kveld. Det var en sjanserik kamp i flomlys, som nok blir aller mest husket for to ting: straffesparket som aldri ble gitt og Klanens oppgjør med Moldes voldtektstiltalte spiller.

Etter kampen var det mange som reagerte på supporternes oppførsel. Blant dem, Molde-trener Ole Gunnar Solskjær og Vålerengas daglige leder Erik Espeseth.

«Heller horesønn enn voldtektsmann»

En av Moldes spillere er tiltalt i en sak som omhandler sovevoldtekt. I de siste kampene mot både Rosenborg og Lillestrøm har motstanderens supportere markert seg både sanger og budskap i retning Molde, spilleren og denne saken.

Før kampen gikk det rykter om at Klanen ikke ville spare på noe i sin tifo under oppgjøret mot Molde. Vålerengas supportere holdt opp en rekke bannere med kraftig kost, i tillegg til ett spesielt banner som også navnga spilleren.

Dette var budskapet i noen av bannerne som Klanen holdt opp før og under kampen mot Molde.

«Heller horesønn enn voldtektsmann»

«Sex krever samtykke – håper du mister såpestykket»

«Straffeloven kapittel 26»

«Fuck sensur»

«#Moldetoo»

«Selv om noen sover gjelder fortsatt Norges lover»

Espeseth: - Dette synes vi ikke noe om

Daglig leder i Vålerenga Fotball Elite, Erik Espeseth, sier at klubben hadde samtaler med supporterne før kampen og ga uttrykk for at supporterne hadde brutt avtalen de inngikk før kampen.

- Vi var veldig klare på at de skal forholde seg til norsk lov og oppføre seg ordentlig. Vi skal overhodet ikke forhåndsprosedere. Alle er uskyldige til det motsatte er bevist. Så synes jeg at noe av det som skjedde, var over streken, sier Espeseth til Nettavisen.

- Dere var ikke klar over at spilleren ville bli navngitt?

- Nei, det var vi ikke klar over. Vi var veldig tydelige på det i forkant. Det er hovedårsaken til at vi vil ta opp dette med de nå etter kampen. Dette synes vi ikke noe om, sier Espeseth til Nettavisen.

FLERE: Også disse bannerne ble holdt opp mot Molde.

- Spør Vålerenga om de er fornøyd



Molde-trener Ole Gunnar Solskjær var åpenbart lei av å snakke om hendelser og situasjonen knyttet til den gjeldende spilleren. Han fikk med seg deler av det Klanen formidlet under kampen mot Vålerenga og benyttet sjansen til å sende et stikk i retning Oslo øst.

- Det har vært sagt og skrevet en del om denne saken nå. Jeg trenger ikke si så mye om det. Vålerenga har sine supportere og vi har våre. Vi er fornøyde med våre supportere og så får du spørre Vålerenga om de er det samme. Vi får vente å se hva som skjer i denne saken, sier Ole Gunnar Solskjær til Nettavisen.

- Hva om spilleren deres blir frikjent? Vil dere forvente en unnskyldning fra supporterne til Rosenborg, Lillestrøm og Vålerenga?



- Det hadde vært på sin plass, men det tror jeg ikke vi får, sier Solskjær til Nettavisen.

Voldtektsordspill på Vålerengas facebookside

Det var ikke bare supporterne som fremførte budskap som spilte på denne sovevoldtektssaken. Også på Vålerengas offisielle facebookside ble det lagt ut en oppdatering som åpenbart også spilte på samme sak, med det formål å oppfordre folk til å komme på kamp.

«Du legger deg vel ikke tidlig når Molde kommer på besøk? I flomlyset skal vi fosse frem og stoppe Solskjærs menn. Hei hå, hei hå, vi kjører jenka nå! Hva tror du resultatet blir?»

Vålerengas daglige leder Erik Espeseth hadde ikke sett denne oppdateringen da Nettavisen konfronterte han med dette.

- Jeg har ikke sett dette før nå. Dette må vi også gå gjennom og evaluere, svarer Espeseth kort.

FRA FACEBOOK: Dette la VIF ut på sin egen hjemmeside før kampen mot Molde. Noen tolker det som et ordspill på saken Molde står oppe i.

- Synes du dette er innenfor grensen fra klubbens side?

- I mitt hode så er det over kanten når supporterne drar fram et banner som tydelig gjengir et navn. Hva man har sagt i andre kanaler og hva som stod på de andre bannerne må vi gå gjennom og evaluere i etterkant for å se hva vi skal gjøre med det, sier Espeseth.

- Hvilke konsekvenser kan dette få for supporterne?

- Det er for tidlig å si. Supporterne våre har vært gjennomgående veldig bra i år. Nå må vi hør e hva de involverte har å si, men det banneret skulle jeg helst sett at de droppet, sier Espeseth.

- Hvordan ville Vålerenga håndtert en slik situasjon som Molde står i?

- Når vi ser hva som har skjedd i denne saken, over flere kamper, med Molde, så vil det være naturlig at alle klubber i Eliteserien gjør seg noen tanker om hvordan man ville håndtert dette, sier Espeseth til Nettavisen.

Deila: - Molde gjør det rette i saken

Vålerenga-trener Ronny Deila synes det har blitt mye fokus på motstanderens spillere i det siste. I forrige hjemmekamp brukte supporterne mye tid på Strømsgodsets Herman Stengel. Nå i kampen mot Molde var det nok en gang hets av motstandere som preget mye av supporternes innsats.

- Jeg synes det er kjedelig at det fokuseres på andre ting enn det som skjer på banen. Vi har unike fans, men vi elsker de mest når de fokuserer på våre spillere. Da er de enda bedre enn når de fokuserer på motstanderen. Det håper jeg de kan gjøre mer av i fremtiden, sier Ronny Deila til Nettavisen.

- Hvordan ville dere behandlet situasjonen om dere var i Moldes sko?

- Det er vanskelig å si. Molde har sikkert tenkt nøye gjennom dette her. Det er jo opplagt at man er uskyldig til det motsatte er bevist. Jeg mener at Molde gjør det rette i hvordan de behandler denne saken, sier Deila til Nettavisen.

TØFF KAMP: Vålerengas Felipe Carvalho i duell med Moldes keeper Andreas Linde.

- Jeg er ikke glad i Klanen

Moldes kaptein Ruben Gabrielsen hevder han verken hadde fått med seg hva som ble formidlet og at Molde-spillerne ikke bryr seg om hva Vålerengas supportere finner på.

- Jeg er ikke glad i Klanen og de er ikke glad i meg. Hva Klanen driver med, bryr vi oss ikke mye om. Det er ikke første gang de sier stygge ting og det blir sikkert ikke siste gangen heller, sier Ruben Gabrielsen til Nettavisen.

- Hvordan påvirker denne saken spilleren selv?

- Han er seg selv og jobber så godt han kan. Han er fullt ut profesjonell, sier Gabrielsen til Nettavisen.

Underholdende men målløst

Det er ikke hver gang man blir underholdt av en 0-0-kamp, men oppgjøret mellom Vålerenga og Molde var nettopp det. Begge lag ønsket å angripe og skapte en rekke store målsjanser. Molde kom nærmest seieren etter å ha misbrukt et par virkelig store muligheter. De ble også snytt for et straffespark da Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey felte Moldes Eirik Hestad, som var på vei mot mål.

Dommeren ga Hestad gult kort for filming istedenfor. Kampen endte derfor målløst, noe begge lags trenere så seg brukbart fornøyd med. Vålerenga viser at de kan hamle opp med ligaens beste lag, etter å ha blitt nedsablet av Strømsgodset i forrige hjemmekamp. Molde har levert to gode kamper på rad etter at de ble knust med 4-0 på Lerkendal.

Mest sett siste uken