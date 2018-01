Her mister West Ham-spilleren hodet

Rødt kort for spytting og flaut nederlag for Premier League-klubben.

WIGAN - WEST HAM 2-0:

To mål av kulthelten Will Grigg sendte West Ham ut - og League One-topplaget Wigan videre i FA-cupen.

Ettermiddagen i det vestre Lancashire ble en opplevelse man helst vil glemme fortest mulig i West Ham. I tillegg til det oppsiktsvekkende svake resultatet, måtte midtbaneprofilen Pedro Obiang bæres av banen i første omgang med noe som så ut til å være en alvorlig skade.

Og som om ikke det var nok ble Arthur Masuaku vist det røde kortet for å ha spyttet på Wigans Nick Powell. Det skjedde like etter sidebyttet.

Will Grigg brukte bare sju minutter på å nikke inn 1-0 for Wigan. Et høyt innlegg fra høyre gikk hele veien over til motsatt side av feltet der den nordirske spissen befant seg.

Med et velplassert hodestøt overlistet han Hammers' reservekeeper Joe Hart.

Samme Grigg økte til 2-0 etter et drøyt kvarters spill i andre omgang. Målet kom på et straffespark som så noe billig ut, da en av West Hams spillere ble avblåst for en tvilsom hands.

Wigan kan like fullt forberede seg på å spille i FA-cupens femte runde, mens West Ham er ute av turneringen for denne gang.

I en annen kamp i FA-cupens fjerde runde sendte Glenn Murray Brighton videre med et mål på overtid. Sørkystlaget fikk med seg 1-0 fra bortekampen mot Middelsbrough på Riverside Stadium takket være Murrays seine fulltreffer.

I lørdagens første av to FA-cupdueller mellom to lag fra Premier League vant Southampton 1-0 på hjemmebane mot Watford. Midtstopper Jack Stephens ble matchvinner for The Saints allerede etter fire minutter.

Liverpool møter West Bromwich på Anfield til lørdagens siste FA-cupoppgjør seinere på kvelden.

Både Markus Henriksen og Adama Diomandé spilte fra start da Hull tok seg videre med 2-1-seier hjemme mot Nottingham Forest. Diomandé ble byttet ut 19 minutter før full tid, mens Henriksen spilte hele kampen.

