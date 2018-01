Her redder Wilson poeng med kaos-scoring

Bournemouth-spissen sikret seg samtidig en rekord han neppe er veldig stolt av.

BRIGHTON - BOURNEMOUTH 2-2:

Wilson sørget for 2-2 mellom Brighton og Bournemouth da han satte inn kampens siste scoring ti minutter før slutt.

I det som var et oppgjør mellom det som i skrivende stund er 12.- og 13.-plassen i Premier League er det hjemmelaget som har størst grunn til å føle seg misfornøyd. Brighton skapte nok sjanser til å vinne oppgjøret.

Ifølge statistikkbyrået Opta har Bournemouths redningsmann Wilson nå den lite flatterende rekorden for antall Premier League-scoringer på rad uten å bidra med en assist.

16 mål på rad har Wilson scoret uten å notere seg for en målgivende pasning tilbake til noen av lagkameratene.

Kampens første scoring kom allerede før det var spilt fem minutter, da Anthony Knockaert dukket opp på bakerste stolpe og satte inn 1-0 fra kloss hold. Det var Knockaerts andre Premier League-scoring denne sesongen.

Målet, som kom nøyaktig 4.32 etter kampstart, er ifølge Opta det raskeste målet Brighton noensinne har scoret i Premier League.

- Perfekt heading

Gjestene slo tilbake et kvarter før pause da Steve Cook steg til værs og banket tre Brighton-forsvarere i lufta før han satte inn 1-1. En sterk prestasjon, og dermed var lagene like langt da de gikk til pause.

- En perfekt heading, var dommen fra TV 2s Trevor Morley.

Andre omgang var bare tre minutter gammel da hjemmelaget tok tilbake ledelsen, og det skjedde på vakkert vis. Etter flott angrepsspill fikk José Izquierdo ballen i boksen, og på uselvisk vis spilte han den videre til Glenn Murray. Alene foran mål tok han seg god tid og hamret inn 2-1-ledelsen i det halvtomme buret.

Samme Izquierdo, som hadde målgivende på begge hjemmelagets scoringer, fikk i det 68. spilleminutt en glimrende mulighet til å øke ledelsen da han kom helt alene med keeper, men colombianeren bommet.

I det 78. minutt utlignet Bournemouth igjen, denne gang ved Callum Wilson. Etter flere sekunder med klabb og babb der hjemmelaget ikke klarte å få klarert, satte Wilson frem en fot og endret retning på ballen slik at den trillet over streken og i mål. En spesiell situasjon, og vips sto det 2-2.

Flere mål ble det heller ikke, og kampen ebbet ut med et kjedelig uavgjortresultat.

Skadet King

Joshua King var ikke i troppen for Bournemouth mandag. Nordmannen ble skadet i 2-1-seieren mot Everton i helgen og er ifølge manager Eddie Howe ute i et par uker.

Nå venter FA-cupen for de to lagene. Brighton møter Crystal Palace på hjemmebane mandag 8. januar, mens Bournemouth skal ut i dyst mot Wigan to dager i forveien.

Bournemouths neste Premier League-kamp spilles hjemme mot Arsenal 14. januar, mens Brighton spiller mot West Bromwich på bortebane dagen før.

SCORET: Brightons Anthony Knockaert (11) sørget for en rekordtidlig scoring mot Bournemouth.

