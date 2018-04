Helland fortviler etter RBKs svake start: - Har aldri vært med på det

Rosenborg tok ledelsen og hadde kontroll mot Odd. Så kom det merkelige selvmålet som sendte vertene rett tilbake i kampen.

ODD - ROSENBORG 1-1:

SKAGERAG ARENA (Nettavisen): To formsvake lag møttes i Skien mandag kveld, og fortsatt kunne ingen av lagene innkassere årets første trepoenger. Det betyr dermed at Rosenborg nå ligger syv poeng bak serieleder Molde etter bare tre spilte serierunder i Eliteserien.

Se høydepunkter fra kampen (NA+)

Rosenborg har dermed fått sin svakeste seriestart siden 2011, da trønderne kun sto med ett poeng etter tre serierunder.

Den svake starten på året får RBK-profil og målscorer Pål André Helland til å fortvile.

- Jeg har aldri vært med på at vi har vært så gode på trening før, men når vi skal ut på banen blir vi redde og nervøse, sier Helland.



Rosenborg ledet kampen etter en scoring av nettopp Helland, men Odd slo tilbake og reddet uavgjort mot fjorårets seriemester.

1-1-scoringen var i tillegg av det merkelige slaget.

Birger Meling, som skulle klarere ballen vekk fra streken, skjøt ballen rett i Jacob Rasmussen slik at den i stedet gikk tilbake og i mål.

- En helt utrolig situasjon, det er helt komisk, mente ekspert Kjetil Rekdal på Eurosport.

Tre bytter før pause



Det skulle ikke ta mer enn tre minutter før Odd ble tvunget til å gjøre sitt første spillerbytte i kampen, da Fredrik Semb måtte ut med skade og ble erstattet av Steffen Hagen.

HER GÅR DET GALT: Birger Meling skyter rett i lagkamerat Jacob Rasmussen og i mål.

Kampens første mulighet kom til Rosenborg, da trønderne spilte seg flott gjennom Odd-forsvaret. Ballen ble lagt mot bakerste stolpe på pannebrasken til Yann-Erik de Lanlay, som uheldigvis for bortelaget ikke fikk nok klem i kula fra fem meter og ballen endte i klypene til Odd-keeper Sondre Rossbach.

Første omgang var relativt sjansefattig, med ikke mer enn et par halvsjanser til begge lag. Odd brukte i tillegg opp alle sine bytter, da Børven måtte vike for Njie etter 31 minutter, og Nordkvelle måtte ut for Kaasa ti minutter senere.

- Spillerne har ulike muskelproblematikker, forklarer Odd-trener Dag Eilev Fagermo til Nettavisen etter kampen.

- Det spørs om vi ikke må se om de har trent for hardt, fortsetter han.

Kaasa skulle få sekunder etter å ha entret kunstgresset også få omgangens kanskje største mulighet. Debutant Vebjørn Hoff stormet langs høyre kant, og spilte 45 grader ut til unggutten. Han fikk stå helt fri og breiside ballen mot mål, men Jacob Rasmussen fikk blokkert ballen i siste liten.

Alt i alt var det en noe tam første omgang fra begge lag, hvor ingen fikk ordentlig kontroll på oppgjøret.

- En fryktelig svak omgang fra oss, sier Helland etter kampen.

- Håpløst mål



Det var ikke spilt mer enn ti minutter etter sidebyttet da Rosenborg fikk et korridorfrispark ute til høyre. Helland slo inn med venstrefoten, og Rossbach gamblet på at ballen ble slått inn i feltet.

Helland gikk for mål, og da Odd-keeper Rossbach var på bærtur, seilte ballen midt i mål. En gigantisk keepertabbe fra Rossbach og trønderne gikk opp i ledelsen. Likevel forsvarte trener Fagermo keeperen sin.

- Han var outstanding ellers. En ung keeper som er offensiv, det liker jeg. Da må man heller akseptere en goal som det der, sier han til Nettavisen.

Men bare to minutter senere skulle Odd utligne.

MÅTTE BYTTE TRE FØR PAUSE: Odd-trener Dag-Eilev Fagermo.

Vegar Eggen Hedenstad mistet ballen på midtbanen, og vertene kombinerte fint ute til høyre. Kaasa slo inn mot Samuelsen, som på første styrte ballen mot nettmaskene. Ballen hadde absolutt fin retning, men Njie blokkerte avslutningen. Ballen ble liggende bare en meter fra streken, og både Birger Melling og Rasmussen prøvde å klarere.

Det hele endte med at førstnevnte klarerte ballen i Rasmussen, og kula endte opp i mål. Et bisart selvmål og lagene var like langt etter 57 spilte minutter.

- Et håpløst mål, hvor vi inviterer Odd inn i kampen igjen, sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen etter kampen.

Utover i kampen ble det en slags stillingskrig, og ingen av lagene klarte å true motstandernes keeper nevneverdig.

Odds Markus Kaasa var likevel nærmest da han fra rundt straffemerket mottok ballen og breidsidet den langt utenfor, riktignok under press. En sjanse hjemmelaget burde utnyttet bedre.

Se høydepunkter fra kampen (NA+)



- Kan bygge grunnlaget

I kampens siste spilleminutt fikk Rosenborg en vanvittig sjanse til å ta med seg alle poengene hjem til Trøndelag. RBK spilte seg flott frem og ballen ble lagt inn til kaptein Mike Jensen. Han kunne bare styre ballen i mål, men uheldigvis for gjestene kom avslutningen rett på Rossbach og Odd slapp med skrekken.

- Vi er veldig fornøyd med ett poeng etter den sjansen der, sier Odds Jone Samuelsen til Nettavisen etter kampslutt.

Dermed endte det 1-1 og med poengdeling på Skagerak Arena.

- Dette poenget kan bygge grunnlaget for resten av sesongen, sier Fagermo til Nettavisen.

Hans trenerkollega Kåre Ingebrigtsen var ikke like fornøyd, og ser heller frem til søndagens oppgjør mot erkerival Molde.

Mest sett siste uken