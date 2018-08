Her scorer han fra midtbanen mot VIF 2

Ingvald Sandvik Halgunsets scoring var av det spesielle slaget, men ikke nok til poeng mot VIF 2.

Samúel Kari Fridjónsson førte an med to av målene i 3-1-seieren over Vidar i 2. divisjon, avdeling 2 i fotball tirsdag.

Etter 15 minutters spill tok Vålerengas 2.-lag ledelsen ved Fridjónsson. Ved pause sto det 1-0 til Vålerengas 2.-lag.

22-åringen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-0 sju minutter etter hvilen, og fem minutter senere økte Vålerengas 2.-lag ved Fitim Azemi.

Ingvald Sandvik Halgunset reduserte for Vidar etter 90 minutter, med et skudd fra midtbanen.

Se målet i videovinduet øverst

Steffen Klemetsen Jakobsen (Vidar) og Christian Borchgrevink (Vålerenga 2) fikk begge gult kort.

Vålerenga 2 er oppe på 18 poeng etter 15 kamper. Vidar blir stående på 15 poeng.

157 tilskuere løste billett til oppgjøret.

Vidar møter Egersund 18. august, og Vålerenga 2 spiller neste kamp mot Brattvåg to dager senere. (©NTB)

Mest sett siste uken