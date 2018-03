Hevder Alisson blir Real Madrids førstevalg

Spansk avis mener å vite at Real Madrid sikter seg inn på Romas sisteskanse.

De stadige ryktene om at Real Madrid jakter et nytt førstevalg på keeperplass, har etter hvert blitt en vanlig sak.

Som oftest er det Manchester Uniteds David de Gea eller Chelseas Thibaut Courtois som hevdes å være i kikkerten til de hvitkledde.

Nå skriver derimot den spanske avisen Marca at Real Madrid har vendt blikket i retning av Roma og keeper Alisson Becker.

Den brasilianske keeperen har storspilt etter at han ble Romas førstevalg denne sesongen.

Avisen skriver at Real Madrid foretrekker Alisson på grunn av prislappen. Det skal ifølge Marca ligge an til at Alisson blir langt billigere enn for eksempel de Gea eller Chelseas Courtois.

Ifølge Marca er det ventet at Roma-keeperen vil koste mellom 50 og 60 millioner euro, eller omtrent 470 til 570 millioner kroner, noe som skal være langt billigere enn de to andre nevnte alternativene.

Også Liverpool har blitt sterkt koblet til Roma-keeperen denne sesongen, til tross for at Loris Karius har evnet å heve sitt nivå betydelig.

Tyskeren har overtatt keeperplassen etter belgiske Simon Mignolet, og selv om mange eksperter fortsatt mener at Liverpool er nødt til å forsterke keeperplassen i sommer, later det til at manager Jürgen Klopp etter hvert har fått klokketro på sin landsmann.

25 år gamle Alisson Becker ble hentet til Roma fra Internacional i Brasil sommeren 2016 og har storspilt i både Serie A og Champions League denne sesongen.

Keeperen har den siste tiden vært et førstevalg for det brasilianske landslaget, til tross for sterk konkurranse fra Manchester Citys Ederson, og står bokført med 23 landskamper for sambanasjonen.

Roma betale rundt 7,5 millioner euro da de hentet burvokteren, og skulle et slag blir en realitet, så vil den italienske hovedstadsklubben kunne gjøre meget god profitt på brasilianeren.

