Hevder at John W. Henry vurderer Liverpool-salg

Liverpool-eieren skal ha lagt klubben ut for salg «i det stille».

Amerikanske New York Post melder at Liverpool-eier John W. Henry vurderer å selge seg ut av Premier League-klubben Liverpool.

Ifølge avisen er klubben «i det stille lagt ut for salg» og den amerikanske milliardæren skal være åpen for å vurdere «private bud».

- Ønsker to milliarder dollar



New York Post hevder at Henry, som også eier baseballaget Boston Red Sox, ikke har noe hast med å selge Liverpool og at han vil vurdere disse private budene i ro og mak, før han tar en endelig avgjørelse.

I august ble det meldt at Abu Dhabi-rikingen Sheik Khaled Bin Zayed Al Nahayan hadde gjort et forsøk på å kjøpe Liverpool mot slutten av 2017, men at det aldri ble noen avtale mellom partene den gang.

Sheik Khaled er fetter av Manchester City-eier Sheik Mansour, og det er ikke kjent om han fortsatt har interesse av et Liverpool-oppkjøp.

Henry og hans Fenway Sports Group (FSG) kjøpte Liverpool i 2010 for rundt 447 millioner dollar.

Det er nå ventet at Henry ønsker seg rundt 2 milliarder dollar for å gi slipp på den populære Premier League-klubben.

Så sent som i sommer nektet imidlertid FSG for at de ville selge klubben.

Ekspert på fotballøkonomi, Kieran Maguire, sier til Liverpool Echo at de amerikanske eierne kan være tjent med å beholde klubben en stund til.

- FSG ser for seg at klubben kan vokse enda mer. I planen de har lagt, har de sterk tro på at Liverpool vil være verdt nærmere 3 milliarder pund om fire til fem år, sier han til avisen.

- Dårlig butikk



Han trekker fram at Premier League-rival Arsenal, som nylig var gjennom en oppkjøpsprosess der Stan Kroenke kjøpte ut medeier Alisher Usmanov, da ble verdsatt til rundt 1,8 milliarder pund.

- Hvis Arsenal er verdt 1,8 milliarder pund, så er Liverpool minst verdt 2 milliarder pund. Fortsetter klubben å gjøre det bra på banen, kan de nok øke den verdien med 500.000 pund i løpet av de neste årene.

- Det ville være dårlig butikk å selge Liverpool for rundt 2 milliarder pund nå, mener økonomieksperten.

Liverpool har fått en god start på denne sesongen og kjemper helt i toppen av Premier League etter 11 serierunder. Klubben står fortsatt uten tap i ligaen og ligger kun to poeng bak lederlaget Manchester City.

Den røde klubben har imidlertid ikke vunnet et trofé siden de vant ligacupen i 2012 og det er store forventninger til at manager Jürgen Klopp denne sesongen skal lede laget til nytt sølvtøy.

