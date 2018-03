Hevder Dennis Widgren er tatt ut på det norske landslaget

Östersund-backen har imponert stort for sin svenske klubb.

Dennis Widgren (23) skal ifølge SVT være tatt ut på det norske fotballandslaget.

SVT siterer Östersunds-Posten, som skriver at Widgren skal ha blitt spurt om å spille for Norge i to treningskamper. Det er kampene mot Australia og Albania i slutten av mars.

Widgren spiller venstreback på det svenske sensasjonslaget Östersund. 23-åringen er halvt norsk, og har en far fra Steinkjer.

Siden han ennå ikke har spilt for det svenske A-landslaget (har U19-landskamper), er han fortsatt «up for grabs» for Lars Lagerbäck og Norge.

Widgren har blitt nevnt i landslagsdiskusjonen de siste månedene, og åpnet opp for spill for Norge da han ble spurt av Nettavisen i november.

- Jeg vil bli veldig smigret hvis Norge er interessert. Jeg kan også tenke meg å spille for Norge hvis det skulle være aktuelt, sa Widgren den gang.

Nå har altså interessen blitt konkret, skal man tro SVT.

ÖP skriver at Widgren fortsatt ikke har bestemt seg for om han vil takke ja til tilbudet eller ikke, men at han skal ha blitt veldig glad og sjokkert over å ha blitt spurt.

- Jeg er oppvokst og har bodd i Sverige i hele mitt liv, men jeg har slekt i Norge som jeg forsøker å hilse på når jeg får tid, noe som nesten aldri er tilfellet, så det er litt kjedelig. Jeg føler meg svensk, men har også sympatier for Norge, så jeg føler meg absolutt norsk også, sa han til Nettavisen i november.

Mest sett siste uken