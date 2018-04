Hevder Gerrard kan bli Rangers-manager

Liverpool-legenden skal være én av flere kandiater som vurderes.

De skotske mediene Scottish Sun og STV melder torsdag at tidligere Liverpool-kaptein Steven Gerrard er høyaktuell for en ny jobb.

Gerrard, som nå leder U18-laget til Liverpool, skal være ønsket som ny manager i den skotske storklubben Glasgow Rangers.

Ifølge STV, som er den skotske utgaven av den engelske TV-kanalen ITV, er det Rangers-direktør Mark Allen leder jakten på ny manager.

En rekke kandidater skal ha vist interesse for jobben og STV skriver at Allen vurderer flere, og at Gerrards navn er blant disse.

Den tidligere Liverpool-kapteinen fikk jobben som manager for Liverpools U18-lag før den inneværende sesongen.

Etter 22 kamper denne sesongen, ligger Gerrards U18-gutter som nummer tre i Premier Leagues U18-liga avdeling nord, med kun Manchester United og Manchester City foran seg på tabellen.

Når det gjelder Rangers så ligger klubben som nummer to i den skotske toppdivisjonen med 65 poeng etter 34 kamper. Den tradisjonsrike klubben er imidlertid hele ti poeng bak erkerival Celtic.

Det er Graeme Murty som har ledet Rangers etter at Pedro Caixinha fikk sparken for sju måneder siden, men ifølge skotske medier ønsker klubben å ha en ny manager på plass før neste sesong.

Gerrard, som la opp som spiller i 2016, spilte store deler av karrieren i Liverpool, flere sesonger som kaptein, og ledet blant annet de røde til en minneverdig Champions League-tittel i 2005.

