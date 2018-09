Hevder José Mourinho har fått skattefusk-dommen

Manchester United-manageren skal ha godtatt en dom på ett års betinget fengsel og en bot på rundt 1,9 millioner euro.

Manchester United-manager José Mourinho skal ha godtatt en dom på ett års betinget fengsel på grunn av skattefusk under sin tid i Spania.

Det melder spanske medier tirsdag morgen.

Siden dommen er ubetinget, slipper den profilerte portugiseren å sone bak lås og slå, men han må betale en solid bot for lovbruddet.

Det skal være snakk om to ulike lovbrudd knyttet til skattefusk og Mourinho skal ha blitt ilagt seks måneders straff for hver av dem.

18,5 millioner kroner



I Spania er det vanlig at førstegangsforbrytere får en betinget dom når de blir dømt til fengsel i to år eller mindre, skriver The Sun.

I tillegg må United-manageren ut med rundt 1,9 millioner pund i bot. Det er rundt 60 prosent av pengene han skal ha unndratt.

Dette tilsvarer rundt 18,5 millioner norske kroner.

Ifølge den spanske avisen El Mundo skal Mourinho skylde den spanske stat rundt 3,3 millioner euro i ubetalt skatt. Dette stammer fra tiden da 55-åringen ledet Real Madrid og det skal dreie seg om årene 2011 og 12.

I anklagen blir det også hevdet at Mourinho skal ha oppgitt falsk informasjon til en spansk skattefunksjonær i 2015.

Det førte til at det ble åpnet en ny sak mot Mourinho, etter at han tidligere kun hadde blitt dømt til å betale en bot i denne saken.

Saken var oppe til høring i en spansk rettssal i november i fjor, den gang forsøkte Mourinho å dysse det hele ned, men har nå akseptert straffen, ifølge El Mundo.

55-åringen er ikke den første fotballprofilen som har havnet i trøbbel på grunn av skatteunndragelse i Spania de siste årene.

Ikke alene



Både tidligere Real Madrid-spiller Cristiano Ronaldo og Barcelonas Lionel Messi har vært involvert i lignende saker. Ronaldo fikk en betinget dom på to år og måtte betale en bot på over 15 millioner euro.

Mourinho, som ledet Real Madrid til La Liga-triumf i 2012, har vært under stort press den siste tiden som Manchester United-manager.

Premier League-klubben har fått en litt tung start på sesongen, men seieren borte mot Burnley søndag, gir trolig manageren litt arbeidsro.

