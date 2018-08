Hevder Karius leies ut til Besiktas

Syndebukken fra Champions League-finalen nær ny klubb.

Liverpool har hentet inn brasilianske Alisson Becker i sommer og dermed er tyske Loris Karius havnet bak i keeperkøen hos de røde.

LIVE 21: Crystal Palace - Liverpool

Når melder flere velinformerte journalister i England at Karius skal være på vei bort fra klubben. Tyrkiske Besiktas skal ha fått et bud på keeperen godkjent. Det skal være snakk om et lån på to år, og en opsjon på kjøp.

Liverpool har de siste ukene hatt både Simon Mignolet i og Karius i troppen og det har ligget i kortene at én av dem skulle bort.

Nå ser det altså ut til at det er Karius som forsvinner.

Ifølge Liverpool Echo-journalist James Pearce kommer avtalen til å bli sluttført etter mandagens kamp mot Crystal Palace. Karius skal være tatt ut i troppen som møter londonklubben til Premier League-kamp.

Loris Karius set to join Besiktas on two year loan — paul joyce (@_pauljoyce) August 20, 2018

Loris Karius set to join Besiktas on a two-year loan with option to buy. Likely to be finalised after tonight’s game #LFC — James Pearce (@JamesPearceEcho) August 20, 2018

25-åringen ble hentet til Liverpool sommeren 2016 fra manager Jürgen Klopps gamle klubb, Mainz 05, for rundt 4,7 millioner pund.

Burvokteren, som også har en fortid fra Manchester Citys ungdomsakademi tok over førstekeeperplassen etter Mignolet sist sesong, men overbeviste likevel ikke nok for Merseyside-klubben.

Forrige sesong endte med at Karius gjorde to store tabber i Champions League-finalen mot Real Madrid, som de røde tapte med 3-1.

Han fortsatte å vise vaklende form i sommerens sesongoppkjøring og hadde flere tvilsomme involveringer i treningskampene.

Nå blir det tyrkisk fotball på keeperen. Besikitas ble nummer fire i den tyrkiske toppdivisjonen sist sesong.

