Hevder kinesisk klubb jakter Bendtner

Den danske avisen Ekstra Bladet skriver at Nicklas Bendtner skal være ønsket av kinesiske Beijing Guoan, og kan forsvinne allerede i løpet av onsdag.

Rosenborgs danske spisstjerne, Nicklas Bendtner, skal ifølge den danske avisen Ekstra Bladet stå på ønskelisten til Beijin Guoan.

Avisen skriver at den kinesiske klubben har innledet en kraftig offensiv i håp om å sikre seg Rosenborg-angriperen.

Klubbens tyske manager, Roger Schmidt, skal visstnok ha latt seg imponere av Bendtners prestasjoner, og leder an i jakten på den danske spissen.

Samtidig kommer interessen på et kritisk punkt for Bendtner, skriver avisen, og peker på at spissen jakter på en plass i Danmarks VM-tropp, noe som kan bli vanskeligere å oppnå i Beijin Guoan.

Ekstra Bladet skriver ikke noe om hvor mye klubben skal være villig til å betale for dansken, men skriver at henvendelsen er av en helt annen karakter enn da franske Bordeaux forsøkte seg i januar.

Rosenborg signerte nylig spissen Alexander Søderlund, og vil sånn sett ha reserven klar om Bendtner skulle komme til å forlate klubben nå.

Om det skal bli noe av overgangen, må det i så fall skje i nær tid. Overgangsvinduet i den kinesiske ligaen stenger ved utgangen av februar, altså allerede på onsdag.

Nettavisen har tatt kontakt med sportslig leder i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye, men henvendelsen har så langt ikke blitt besvart.

Beijing Guoan endte på 9.-plass i den kinesiske toppserien forrige sesong.

Interessen for Bendtner kommer dagen etter at Nettavisen meldte om at Stabæk hadde akseptert et bud på sin toppscorer, Ohi Omoijuanfo. Det budet skal ha vært mellom 20 og 25 millioner kroner, men spissen selv ønsket ikke overgangen.

Mandag ble det også klart at Atlético Madrid-stjernene Yannick Carrasco og Nicolas Gaitan begge signerte for den kinesiske klubben Dalian Yifang.

