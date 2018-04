Hevder Liverpool er i forhandlinger om Ruben Neves

Merseyside-klubben skal ha fulgt portugiseren i lang tid.

Da den talentfulle midtbanemannen Ruben Neves i fjor sommer takket for seg i Porto og signerte for Wolverhampton i The Championship, var det mange som satt igjen med hakeslepp.

Portugiseren har nemlig lenge blitt regnet som en av de mest lovende spillerne i Europa og i 2015 ble han blant annet den yngste kapteinen i Champions League-historien da han ledet Porto i møtet med Maccabi Tel Aviv bare 18 år og 221 dager gammel.

Neves har gjort sine saker meget bra for Wolves denne sesongen og har vært med å spille klubben til et opprykk til Premier League.

21-åringen har bevist at han takler den engelske fotballen og nå melder fotballnettstedet FourFourTwo at Liverpool ønsker midtbanemannen.

Ifølge FourFourTwo skal Merseyside-klubben allerede være i forhandlinger med 21-åringen og hans representanter. Neves skal ha fått tillatelse til å forlate Wolves, men kun om Liverpool legger nok penger på bordet.

Nettstedet skriver videre at selv om en avtale fortsatt er et stykke unna, kan det bli mer konkrete samtaler allerede i de kommende ukene.

Det er superagent Jorge Mendes som representerer Neves og det er han som angivelig tar seg av forhandlingene med Liverpool.

Liverpools interesse for Neves er imidlertid ikke ny og klubben skal, ifølge FourFourTwo, ha fulgt ham siden han slo igjennom hos Porto.

Tidligere førstelagstrener i Liverpool, Pepijn Lijnders, skal ha vært en stor beundrer av portugiseren og han skal ha rådet klubben til å gjøre et framstøt mot Neves, allerede før Jürgen Klopp kom til klubben.

Lijnders har en fortid som trener i nettopp Porto og avslørte overfor The Times for en tid tilbake, hvor stor tro han har på Neves.

Samtidig skal agent Jorge Mendes også ha planer om å flytte en annen klient, Benfica-eide Anderson Talisca, til Wolverhampton.

Selv om de Talisca og Neves spiller i litt ulike posisjoner, skal førstnevnte være en slags kompensasjon til Wolves, hvis Neves forsvinner.

Besiktas, som har hatt Talisca på lån denne sesongen, har en opsjon på å kjøpe 24-åringen for 18 millioner pund, men enn så lenge skal ikke Benfica være klare til å akseptere tyrkernes plan for å betale ned denne summen. Besiktas ønsker nemlig å betale summen i flere avdrag.

Mendes har som kjent et tett forhold til Wolverhampton og superagenten har flyttet flere av sine klienter tik klubben den siste tiden.

Neves har så langt spilt 38 kamper for Wolverhampton i The Championship denne sesongen og scoret seks ganger.

Med tanke på at midtbanespilleren Emre Can er på utgående kontrakt i Liverpool, og blir sterkt koblet med Juventus, kan Neves fort være tiltenkt rollen som en erstatter for tyskeren hos Merseyside-klubben.

