Hevder Liverpool forsøker å sikre seg Rabiot

23-åringen er på utgående kontrakt i PSG.

Det er amerikanske ESPN som onsdag melder at Liverpool skal ha tatt kontakt med PSG-stjernen Adrien Rabiot for å diskutere en overgang.

Den franske midtbanespilleren står uten kontrakt etter den inneværende sesongen og kan slik sett forhandle med andre klubber fra neste år.

Beundret av Klopp



Journalist Julien Laurens i ESPN hevder han har kilder på at Liverpool skal ha møtt med Rabiots agent, som også er moren til midtbanespilleren.

Manager Jürgen Klopp skal etter sigende være en stor beundrer av Rabiot og skal ha forsøkt å hente spilleren da han var i Borussia Dortmund.

Klopp skal ha fulgt utviklingen til 23-åringen tett de siste årene og skal ha tatt kontakt via telefon for å diskutere en mulig overgang.

Rabiot skal ha avslått tilbud fra franske PSG om å forlenge sin kontrakt med klubben og kan slik sett gå vederlagsfritt når kontrakten utløper.

Den franske klubben jobber likevel med å få til en ny avtale.

Franskmannen ble i sommer heftig koblet med en overgang til den spanske storklubben Barcelona, men PSG nektet å la ham gå.

Var Liverpool-fan

Liverpool skal være klar over at de vil møte sterk konkurranse fra andre klubber i kampen om underskriften til spilleren og det er ventet at Barcelona, sammen flere andre klubber, fortsatt følger spilleren tett.

23-åringen skal imidlertid ha vært Liverpool-supporter som ung, hevdes det. Noe han tidligere også har fortalt i intervjuer. Så sent som oktober i fjor snakket Rabiot om den røde Merseyside-klubben.

- Det hadde vært en drøm å spille i Premier League. jeg har ikke noen spesiell klubb i tankene, selv om jeg var veldig glad i Liverpool som ung, sa midtbanespilleren i et intervju med RMC Radio den gang.

Rabiot, som en kort periode var innom Manchester City (i 2008) som ung, kom til PSG i 2010 og har blitt en viktig brikke for den franske klubben.

Til tross for sin unge alder har han allerede spilt 208 kamper for PSG og scoret 22 mål. Han står med seks landskamper for Frankrike.

P.S. Liverpool og PSG møtes i Champions League denne høsten.

