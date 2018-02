Hevder Liverpool ikke lenger vil ha Lemar

Manager Jürgen Klopp skal være overbevist om at det finnes bedre alternativer på markedet.

Den velinformerte Liverpool Echo-journalisten James Pearce skriver torsdag kveld at Liverpools interesse for Thomas Lemar har kjølnet.

Den røde klubben har blitt heftig koblet med den franske Monaco-vingen den siste tiden og enkelte rapporter vil ha det til at Premier League-klubben la inn et bud på spilleren på tampen av sommervinduet i fjor.

Liverpool Echo skriver at sportsdirektør Michael Edwards holdt samtaler med Monaco om Lemar i august i fjor, men at partene den gang ikke ble enige om en overgangssum for den franske landslagsspilleren.

Interesse fra Arsenal førte også til at prisen ble høyere enn det Liverpool ønsket å legge på bordet for spilleren, hevder avisen.

Nå skriver imidlertid Pearce at Liverpool ikke lenger jakter Lemar og at klubben har flyttet fokus over på andre potensielle signeringer.

Nylig ble det kjent via franske L'Equipe at 22-åringen hadde takket nei til en ny avtale i Monaco, noe som fikk Liverpool-ryktene til å blusse opp igjen, men skal vi tro Liverpool Echo er han ikke på de rødes radar.

Pearce skriver at Liverpool skal ha fulgt Lemar tett gjennom første halvdel av den inneværende sesongen, men etter at Philippe Coutinho ble solgt til Barcelona, skal manager Jürgen Klopp likevel ha valgt å ikke forfølge interessen i den franske 22-åringen videre.

Én av grunnene til dette skal være at Lemar har en prislapp på rundt 90 millioner pund, noe Liverpool ikke skal være villig til å betale.

Franskmannen imponerte stort sist sesong da han scoret 14 mål og vartet opp med 17 assists for et Monaco-lag som gikk til topps i Ligue 1.

Ifølge Pearce skal imidlertid Lemar har vært langt mindre imponerende denne sesongen og står så langt med tre scoringer og fem assists.

Rekruteringsavdelingen til Liverpool, som består av sportsdirektør Michael Edwards, manager Klopp og speiderne Dave Fallows og Barry Hunter, skal være overbevist om at det finnes bedre alternativer der ute.

Disse spillerne skal ifølge Pearce være tilgjengelige til sommeren og Liverpool ønsker å forsterke laget i flere enn kun én posisjon.

