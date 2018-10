Hevder Liverpool og United vurderer Ramsey

Arsenal-stjernen kan ende opp i en rivalklubb.

Aaron Ramseys (27) kontrakt med Arsenal går ut etter denne sesongen og samtaler om en ny kontrakt skal etter sigende ha brutt sammen.

Det betyr at londonklubben kan bli nødt til å selge stjernen i januarvinduet for å forhindre at han går gratis neste sommer.

Ifølge London Evening Standard er waliseren nå på radaren til flere andre klubber, og både Liverpool og Manchester United nevnes som en mulig ny arbeidsgiver for Premier League-profilen.

- Trakk tilbud



Ramsey skal ha hatt et kontraktsforslag på bordet fra Arsenal i flere måneder, men partene klarte ikke å komme til enighet og klubben skal derfor nylig ha trukket dette tilbudet, skrev BBC i september.

Om penn ikke møter papir før nyttår så står 27-åringen fritt til å forhandle med utenlandske klubber som bosmanspiller og Evening Standard melder at også klubber som Juventus, AC Milan og Inter skal være interessert i spilleren.

Det spekuleres imidlertid i at Ramsey selv foretrekker å bli i England. Waliseren og kona ble nylig foreldre til tvillinger og med bakgrunn i dette skal et utenlandsopphold ikke være så fristende nå.

Både Liverpool og United skal i lengre tid ha fulgt midtbanemannen og United skal ha vært en aktuell destinasjon allerede i 2008, før Ramsey til slutt valgte Arsenal da han forlot Cardiff.

London Evening Standard skriver at Arsenal skal være klar over interessen fra de to Premier League-rivalene og klubbledelsen tror at minst én av klubbene kommer til å utnytte Ramseys kontraktssituasjon og gjøre et framstøt mot waliseren i januarvinduet.

- Liverpool er favoritt



Liverpool trekkes fram som favoritt til å sikre seg spilleren. Manager Jürgen Klopp skal være en stor beundrer av midtbanespilleren og ser på Ramsey som et godt alternativ til Nabil Fekir. Franskmannen var nær en overgang til de røde i sommer, før avtalen kollapset.

Prisen på waliseren i januar antas å ligge på rundt 20-25 millioner pund, ifølge London Evening Standard, mindre enn halvparten av det Liverpool måtte ha betalt i en Fekir-overgang.

Arsenal-manager Unai Emery skal være åpen for å selge profilen, i et håp om å kunne bruke pengene på nye spillere. Arsenal-sjefen skal være interessert i å hente inn Miguel Almiron fra Atlanta United og Porto-kaptein Hector Herrera for pengene av et eventuelt Ramsey-salg.

Arsenal betalte rundt 4,8 millioner da de hentet inn Ramsey i 2008. Han har så langt spilt 338 kamper for klubben og scoret 59 ganger.

I Arsenal har han vært med å vinne FA-cupen tre ganger, i 2014, 2015 og 2017. Han står bokført med 55 landskamper for Wales.

