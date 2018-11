Hevder Mourinho var i Belgia og finsiktet Witsel

Manchester United-sjefen ble observert på tribunen.

Manchester United-manager José Mourinho skal ha blitt observert på tribunen i landskampen mellom Belgia og Island i forrige uke.

Og selv om det var United-spillere i aksjon under kampen, melder den belgiske avisen Het Laatste Nieuws at det var en helt annen spiller portugiseren hadde planlagt om å kikke nærmere på under kampen.

- Speidet på Witsel



Avisen hevder at Mourinho var på plass for å speide på midtbanespilleren Axel Witsel, som til daglig spiller for tyske Borussia Dortmund.

Saken er også omtalt av Manchester Evening News.

Det ble også meldt fra ulike kilder at United-sjefen ønsket å ta en nærmere titt på Tottenhams Toby Alderweireld, som lenge har blitt koblet med en overgang til Old Trafford-klubben, men den belgiske avisen hevder altså å sitte på annen informasjon vedrørende besøket.

Ifølge den belgiske avisen ønsket Mourinho å se Witsel i aksjon personlig og han skal være klar til å gjøre et framstøt mot spilleren i januar.

KOBLES TIL UNITED: Borussia Dortmunds Axel Witsel.

Mourinho skal angivelig angre på at han ikke slo til i sommer, da Witsel var tilgjengelig for en overgang fra sin daværende klubb i Kina.

Dortmund betalte da rundt 17 millioner pund for å hente Witsel fra Tianjin Quanjian. Manchester United skal nå være villig til å betale langt mer for midtbanemannen og sørge for at Dortmund får langt mer igjen enn det klubben betalte for midtbanespilleren i sommer.

Mourinho skal ha blitt spurt om besøket i Belgia av journalister, men svarte bare på humoristisk vis at han var der for å nyte været.

Witsel har scoret tre mål på 17 kamper for Dortmund denne sesongen og klubben henger bra med i toppen av Bundesligaen.

29-åringen står bokført med 101 landskamper for Belgia.

Belgieren har tidligere spilt for klubber som Standard Liege, Benfica og russiske Zenit St. Petersburg i løpet av karrieren.

Frustrert i sommer



Skulle overgangen til United bli en realitet, vil han bli lagkamerat med landsmennene Marouane Fellaini og Romelu Lukaku der.

Manchester Evening News skriver videre at Chelseas Ngolo Kante også er en spiller Mourinho har vurdert, men at den franske landslagsmannen nå skal være svært nær ved å signere en ny kontrakt med londonklubben.

I sommer var Mourinho tydelig frustrert over at han ikke fikk hentet inn de spillerne han ønsket, og ga flere ganger uttrykk for at stallen trengte forsterkninger. Det er derfor ventet at United kan bli aktive på overgangsmarkedet når vinduet åpner i januar.

United har fått en tøff start på sesongen i Premier League og ligger på åttendeplass etter 12 runder. De røde fra Manchester ligger allerede hele 12 poeng bak erkerival Manchester City, som topper tabellen.

