Hevder Neymar aldri spiller for PSG igjen

Verdens dyreste fotballspiller i åpen konflikt med klubben.

Ifølge den spanske avisen ABC har Neymar gitt klar beskjed om at han ikke spiller i drakta til Paris Saint-Germain igjen.

Den brasilianske superstjernen ble verdens klart dyreste fotballspiller da han forlot Barcelona til fordel for PSG i fjor. Overgangen var verdt godt over to milliarder kroner. For tida er han i hjemlandet for å lege en skade.

Ifølge ABC har Neymar gitt klar beskjed til pappa og agent, Neymar Santos sr., om å få i stand et salg bort fra parisklubben.

Og målet påstås å være en sjokkovergang til Real Madrid, klubben som nylig slo PSG ut av mesterligaen og er eksklubben Barcelonas argeste rival.

Det hevdes videre at Neymar sr. skal bruke tida fram mot sommeren på å forhandle med Paris Saint-Germains klubbpresident Nasser Al-Khelafi og Real Madrids Florentino Pérez.

Misnøye med fans



Bakgrunnen for ønsket om nok et klubbskifte skal være delt. Neymar føler PSG-supporterne har behandlet ham dårlig.

Han har heller ikke funnet seg til rette lagmiljøet med de øvrige spillerne, og brasilianeren har i tillegg innsett at han gjorde en feil da han signerte for Ligue 1-giganten i august 2017.

- Jeg kommer til en liga uten tradisjoner, og så buer de på meg. Ja, da vil jeg ikke spille et minutt til, påstår ABCs kilder at Neymar har sagt til familie og venner.

27-åringen har 29 ganger for Paris Saint-Germain siden overgangen dit, hvorav 20 dem i ligaen.

Reiser ikke tilbake



Neymar kommer ifølge opplysningene heller ikke til å reise tilbake til Paris i tida han er skadd. Opptreningen skal han gjøre kun med Brasils landslag og støtteapparatet deres.

Neymar er ute av spill i flere måneder etter å ha vridd foten i ligakampen mot Marseille for et par uker siden. Han ble operert for en bruddskade i mellomfotsknoklene hjemme i Brasil denne uka.

Enkelte kilder hevder Neymar trenger seks til åtte uker før han kan spille fotball igjen.

Brasils landslagslege, Rodrigo Lasmar, har derimot uttalt at det vil ta mellom to og en halv og tre måneder å returnere til kampform for Neymar.

26-åringen gikk altså ikke bare glipp av den viktige returkampen mot Real Madrid i Champions League tidligere denne uka. Han kan også få trøbbel med forberedelsene til fotball-VM med Brasil i sommer.

