Hevder Nouri er i bitter pengekonflikt med Brann

Manglende bonusutbetalinger skal være grunnen til at Amin Nouri ikke ønsker å fortsette karrieren i Brann.

Bergens Tidende skriver (bak betalingsmur) at en bitter pengekonflikt mellom Amin Nouri (27) og Brann skal være grunnen til at backen har avvist kontraktsforslagene fra klubben.

Det har lenge vært klart at Nouri ikke ønsket å skrive under på en ny kontrakt, men grunnen til avgjørelsen har ikke vært kjent. Ifølge BT skal det være uenigheter om bonusbetalinger som har ført til den låste situasjonen.

Nouri mener ifølge BT at han hadde en muntlig avtale med Branns sportssjef, Rune Soltvedt, om bonusbetalinger for 2016-sesongen. Dette avviser Brann. Avisen skriver at det ikke skal være noen bonusklausuler i Nouris kontrakt.

Nouri skal ha forventet at den muntlige avtalen skulle bli gjort skriftlig, men det skjedde ikke. Ifølge BT mener Nouri at han skyldes et sekssifret beløp av Brann. Han ønsker ikke å uttale seg om saken.

- Jeg har ikke lyst til å lage noen sak om dette. Jeg har ingen kommentar, sier Nouri til BT.

- Jeg skulle gjerne ha ønsket å kommentere dette, men jeg velger ikke å gjøre det. Fordi jeg har et prinsipp om at jeg ikke kommenterer noe av innholdet i noen av spillerne sine kontrakter, sier Soltvedt til BT.

Mest sett siste uken