Hevder PSG vil hente Berge i januar

Arsene Wenger kan imidlertid sette en stopper for overgangen, dersom han blir sportsdirektør, melder ESPN.

Sander Berge (20) er blitt et hett navn for flere europeiske storklubber etter storspill for både for norske landslag og for klubblaget Genk.

Ifølge ESPN jobber Paris Saint-Germains sportsdirektør Antero Henrique med å få til en overgang for nordmannen allerede i januar.

Wenger kan stoppe avtale

Det som kan sette en stopper for en eventuell avtale, er at den franske storklubben ønsker å bytte ut sportsdirektøren, og har tidligere Arsenal-manager Arsene Wenger øverst på ønskelista av erstattere.

Direktør-byttet vil trolig skje først etter at januarvinduet er stengt, men ifølge ESPN kan PSG komme til å stramme inn Henriques pengesekk som følge av det angivelige byttet.

Overganger for Celta Vigos Stanislav Lobotka og Portos Danilo Pereira står også i fare for å gå i vasken dersom Henrique byttes ut, hevder ESPN.

ØNSKET SOM DIREKTØR: Arsene Wenger skal være ønsket som PSG-direktør.

Agenten vil ikke kommentere

Nettavisen var i kontakt med Sander Berges agent Mike Kjølø fredag kveld, men han ønsket ikke å kommentere ESPNs påstander.

Henrique har måttet tåle kritikk for å ha mislyktes i jakten på en defensiv midtbanespiller, en posisjon klubben prioriterte på overgangsmarkedet i sommer.

Sportdirektøren ble også kritisert for ikke å ha vært på ballen da AC Milan sikret seg Lucas Paqueta tidligere denne uken. Henrique skal ha vært trygg på at PSG kunne sikre seg midtbanespilleren ved å aktivere utkjøpsklausulen på 50 millioner euro i januar.

I stedet gikk Lucas Paqueta fra Flamengo til AC Milan for rundt 35 millioner euro.

