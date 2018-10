Lyskeskaden til Raphaël Varane gir storklubben enda mer hodebry.

Dagen etter at Julen Lopetegui fikk sparken som Real Madrid trener skal den spanske storklubben ha fått dårlige skadenyheter.

Den spanske storavisen AS hevder tirsdag å kjenne til at den franske midtstopperen Raphaël Varane må belage seg på et skadeavbrekk på opp mot en måned.

25-åringen måtte gå av banen i pausen da Real Madrid røk 1-5 for Barcelona i søndagens El Clasico-oppgjør i spansk fotball. En lyskeskade skal være årsaken.

- Han har blitt diagnostisert med en lyskeskade i høyrebeinet, opplyser Real Madrid i en uttalelse, uten å kaste ytterligere lys over hvor lang pause Varane står foran.

Spissen Mariano Díaz skal også ha blitt skadd søndag. Ifølge AS skal imidlertid lengden på hans fravær dreie seg om rundt ti dager.

Real Madrid har slitt sportslig denne sesongen, og mandag fikk trener Julen Lopetegui sparken. Santiago Solari har fått det midlertidige ansvaret med å lede storklubben.

Real Madrid står med tre serietap på rad og fire nederlag på de fem siste oppgjørene. En slik rekke blir ikke sett gjennom fingrene hos de tre siste års Champions League-vinner.

