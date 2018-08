Hevder Ronnie Schwartz er på vei bort fra Sarpsborg

Den danske spissen ønsker seg angivelig mer spilletid.

Sarpsborg 08-spilleren Ronnie Schwartz skal være på vei til danske Silkeborg, melder Sarpsborgs Avis torsdag ettermiddag.

Dansken, som kom til den norske klubben før sesongen, har spilt 15 kamper for østfoldklubben denne sesongen, men kun seks fra start.

29-åringen har notert seg for fem eliteseriemål.

Kan bli klar torsdag



Ifølge Sarpsborg Avis har ikke dansken fått den spilletiden han ønsker i den norske klubben og håper nå på mer spilletid i Silkeborg.

SA erfarer at avtalen kan bli klar qallerede torsdag. Schwartz skal være på plass i Silkeborg for den obligatoriske legesjekken.

Også danske medier skriver at Silkeborg forhandler med Sarpsborg om en overgang for spissen.

Både bold.dk og Tipsbladet omtaler saken.

Sarpsborg-sportssjef Thomas Berntsen sier dette til bold.dk:

- Vi er ikke utilfreds med Schwartz, men det er nok heller han som ønsker enda mer spilletid enn hva han har fått hos oss så langt, sier han.

Overfor SA ønsker ikke Sarpsborg-ledelsen å kommentere saken.

Schwartz har tidligere spilt for klubber som AaB, Randers, Guingamp, Brøndby, Esbjerg og Waasland-Beveren i løpet av karrieren.

Han har også en rekke landskamper på aldersbestemt nivå for Danmark.

Europa League



Nyheten om overgangen kommer på samme dag som Sarpsborg 08 skal ut i en avgjørende kvalikkamp mot Maccabi Tel Aviv i europacupen.

Eliteserie-klubben vant 3-1 i første møte og har dermed svært gode muligheter for å ta seg videre til gruppespillet i Europa League.

Dette er første gang den ti år gamle klubben deltar i europacupen og skulle den kvalifisere seg, vil et vær en enorm milepæl for S08.

50 millioner



Spill i Europa Leagues gruppespill betyr også store penger inn i klubbkassen og det anslås at deltagelse gruppespillet er verdt rundt 50 millioner norske kroner.

Siden Europa League tok over for den gamle UEFA-cupen i 2009/10-sesongen er det kun Rosenborg, Molde og Tromsø som har spilt gruppespill av norske lag. Tromsø fikk sin plass i gruppespillet i 2013/14 på grunn av at tyrkiske Besiktas ble utestengt fra spill i Europa.

Klubber som Vålerenga, Fredrikstad, Stabæk, Aalesund, Strømsgodset, Haugesund, Odd, Hødd og Lillestrøm har de siste årene (siden 2009) forsøkt seg på kvalififiseringen til Europa League, uten å lykkes.

