Hevder Sterling er enig med City om ny avtale

Stjernen skal være i ferd med å få en real lønnsøkning.

Daily Mail melder torsdag at Manchester City-stjernen Raheem Sterling skal ha en muntlig avtale med klubben om å signere en ny avtale.

Den nye lønnen skal ifølge avisen ligge på 300.000 pund i uken, og han blir dermed én av de beste betalte spillerne i City-troppen.

Det tilsvarer rundt 3,2 millioner norske kroner i uken.

Han blir også den best betalte engelske fotballspilleren.

Lønnen til Sterling skal ha ligget på rundt 180.000 pund i uken, noe som betyr at den hurtige angriperen får en solid lønnsøkning.

Ifølge Daily Mail ligger Sterling nå an til å bli den første engelske fotballspilleren som kan tjene mer enn 100 millioner pund i løpet av karrieren før han fyller 25 år - da er bonuser og sponsoravtaler inkludert.

Avisen skriver videre at 23-åringen ønsker å bruke en del av pengene sine til å åpne et fotballakademi for barn i London.

Forhandlingene rundt Sterlings nye avtale skal ha foregått i flere måneder og det er ventet at kontrakten vil bli formelt underskrevet i løpet av de kommende ukene.

Sterling har vært en viktig brikke for Manchester City under Josep Guardiolas ledelse og han scoret imponerende 23 mål sist sesong.

Denne sesongen har han nettet fire mål på elleve kamper.

23-åringen fikk sitt store gjennombrudd i Liverpool og spilte 129 kamper for klubben, før han ble solgt til Manchester City i 2015.

City betalte rundt 50 millioner pund, inkludert bonuser, for å hente ham fra Anfield-klubben.

