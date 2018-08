Hevder United-fans planlegger protest mot Woodward og eierne

En gruppe supportere planlegger å gi klubbledelsen klar beskjed om sin misnøye.

Ifølge Daily Mail skal en gruppe Manchester United-supportere har leid et fly som skal brukes under bortekampen mot Burnley 2. september.

Avisen skriver at flyet skal vise fram et banner med teksten «Ed Out - LUHG» og dette skal være en protest mot direktør Ed Woodward og klubbens eiere. «LUHG» står for: Love United, Hate Glazers.

Det er som kjent den amerikanske Glazer-familien som eier United.

Gjorde det samme i 2014



Dette er første gang Uniteds fans gjør noe slikt siden 2014. Den gang fløy et fly med et protestbanner mot daværende manager David Moyes over Old Trafford, da supporterne ønsket skotten vekk fra klubben.

Bakgrunnen for den planlagte protesten mot Woodward skal være at han ikke ga manager José Mourinho nødvendig støtte under sommerens overgangsvindu.

United gjorde færre signeringer enn ventet, til tross for at manageren ga klar beskjed om at han ønsket flere spillere inn.

Klubben har brukt rundt 400 millioner pund på nye spillere etter at Mourinho tok over som manager i 2016, men portugiseren har likevel uttrykt at det er mangler i troppen og han ønsket blant annet en ny midtstopper inn i sommervinduet, men det ble aldri en realitet.

- Forpliktet seg



Sky Sports-ekspert Gary Neville har også vært klar på at Woodward ikke har gitt manageren nødvendig støtte på overgangsmarkedet.

- I det han ga Mourinho en ny kontrakt, noe mange mente var unødvendig midt i sesongen, så forpliktet han (Woodward) seg til å hente inn en ny midtstopper, har Neville uttalt om direktøren.

- Han måtte hentet Harry Maguire, han måtte hentet Toby Alderweireld. De hadde ikke gjort de feilene som ble gjort mot Brighton. Jeg mener disse to spillerne ville vært gode alternativer. Selv om det koster 120 millioner pund å få dem inn, så er det det du er nødt til å gjøre for å støtte José Mourinho, sa Sky Sports-eksperten videre.

Etterlyser sportslig apparat



Neville føler at Woodward ikke har gjort en god nok jobb for klubben når det kommer til å finne og signere nye spillere.

- Woodward har gjort en utrolig jobb med det kommersielle i United, men det er ingen tvil om at han burde skaffe seg et sportslig apparat, et apparat som kan levere for ham på overgangsmarkedet, sier Neville.

- Fotballen har endret seg. Klubbene har rekrutteringssjefer og sportsdirektører nå. Dette er folk du finner i noen av verdens største klubber, som i Bayern München, og dessverre, i Manchester City. United trenger skikkelige fotballfolk til å hjelpe klubben videre. Det United har gjort de siste fem-seks årene er å hoppe fra en strategi til en annen.

United fikk en god start på den inneværende sesongen da de slo Leicester i åpningskampen hjemme, men etter bortetapet for Brighton i andre serierunde har det ulmet av misnøye rundt storklubben.

Mandag venter et tøft oppgjør mot Tottenham på Old Trafford.

