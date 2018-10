Hevder United-stjernene har fått nok av klubbheltenes kritikk

Engelsk avis skriver at Manchester United-spillerne mener flere eksperter har gått for langt i sin kritikk av enkeltpersoner.

Det har vært en tøff start på 2018/19-sesongen for Manchester United og den siste tiden har kritikken mot klubben haglet - fra mange hold.

Flere svake resultater, både i Premier League, ligacupen og Champions League, har ført til mange spekulasjoner rundt både klubbens stjernespillere og framtiden til manager José Mourinho.

- Har fått nok av klubbheltene



Paul Pogba er blant spillerne som har måttet tåle mye kjeft, og han blir stadig koblet med en overgang bort fra storklubben, mens det også har blitt spekulert i at Mourinho kan risikere sparken fra sin jobb.

Blant de kritiske stemmene finner vi klubbhelter som Gary Neville, Rio Ferdinand og ikke minst Paul Scholes. Sistnevnte var nylig ute med kritikk av gamleklubben og slaktet flere av profilene i dagens United-lag.

Onsdag kveld skriver The Mirror at flere av Uniteds stjerner nå skal ha fått nok av kritikken som kommer fra United-legendene og at de er rasende på grunn av dette.

Avisen hevder at flere spillere skal ha blitt tilsendt klipp av spillere som Scholes, der han gjør feil under sin tid som spiller, og at disse klippene så har blitt delt videre med andre spillere i Manchester United-garderoben.

The Mirror skriver videre at United-spillerne føler at Scholes og de andre legendene har gått for langt i sin kritikk av klubben den siste tiden.

Avisen hevder at spillerne føler kritikken har hatt et alt for stort personfokus og de spesielt skal være opprørt over å bli beskyldt for å ikke bry seg om United. Spillerne mener at de tidligere United-heltene er redde for å kritisere Mourinho, og at de derfor i stedet går på spillerne.

- Lite konstruktiv kritikk



Det skal også være en oppfatning i United-stallen om at disse ex-spillerne - flere av dem jobber nå som eksperter i TV og andre medier - ofte fyrer løs mot klubben, uten å komme med noen form for konstruktiv kritikk.

United-sjef Mourinho har også måtte tåle sin del av kritikk den siste tiden, men det har likevel gått hardere ut over enkeltspillere.

Denne spillerkritikken skal ha ført til reaksjoner i United-garderoben.

Det var tirsdag kveld at nevnte Scholes figurerte i de fleste av Englands største aviser med sin kritikk mot Manchester United-spillerne.

I et lengre intervju med ESPN fortalte United-legenden at han fortsatt ikke liker det han ser fra sin tidligere arbeidsgiver. Dette er ikke første gang den seneste tiden at Scholes har gått hardt ut med gamleklubben.

KRITISK: Paul Scholes er ikke imponert av Jose Mourinho denne sesongen.

- Det ser ut som enhver spiller som kommer inn i det laget der sliter. Jeg føler at vi kunne signert Lionel Messi nå, og selv han hadde slitt i dette laget, sa Scholes til mediegiganten.

Kritiserte tre stjernespillere



Mye av kritikken fra Scholes var rettet mot nettopp Mourinho, selv om det altså skal være slik at spillere i United-troppen føler at det meste av kritikken fra ekspertene blir rettet mot dem, og ikke manageren.

- Når du ser på West Ham-kampen (Man United tapte 1-3), så er det det største tegnet å at spillerne ikke vil spille for ham. Jeg ville ikke ha sparket ham, sa Scholes.

- Jeg elsket intervjuene hans før, og arrogansen. Jeg mente han var briljant, men den José er forsvunnet. Nå bare sutrer han, og det er frustrerende. Han klager på spillere og det han ikke har, men se på det han faktisk har. Han sier han er den beste treneren, nå må han bevise det.

I samme intervju langet imidlertid Scholes også ut mot både Paul Pogba, og en annen stjerne, Alexis Sanchez, samt spissen Romelu Lukaku.

Han mener videre at rivaler som Liverpool, og spesielt Manchester City, er på god vei til å overta tronen som United har hatt i mange år.

- Jeg føler at folkene i Manchester City og Liverpool ler av oss slik vi lo av dem for mange år siden. Men hvis du titter på andre siden av byen, så har de gjort alt rett. De har verdens beste trener, de har hentet inn mennesker som er ansvarlige for å hente de beste spillerne, de har en plan for hvordan de spiller hver uke, sa Scholes videre i sin kritikk.

