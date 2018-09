Høgmo: - Fremtiden ser lys ut for norsk landslagsfotball

Per-Mathias Høgmo (58) hisset på seg en hel nasjon da han gamblet og tapte mot Ungarn i EM-playoff. Nå tror han arvtager Lars Lagerbäck er på rett vei.

NAMMO STADION (Nettavisen): Fra 2013 til slutten av 2016 var Høgmo sjef for det norske herrelandslaget, men maktet aldri å ta Norge til et etterlengtet sluttspill.

Under Lars Lagerbäcks ledelse har landslaget fått fornyet optimisme. Selv om det ble tap mot Bulgaria i forrige Nations League-kamp, et oppgjør Norge dominerte både i banespill og sjansestatistikk, er ekspertene enige om at det er lenge siden Norge kunne mønstre et like spennende mannskap som akkurat nå.

Høgmo er enig i at det ser lyst ut, og mener det hele er en varslet opptur.

- Jeg synes at flere av de unge spillerne som fikk mange muligheter da jeg var der har utviklet seg videre. Det er gøy å se at de biter seg fast på et høyt nivå og blir mer og mer stabile. Det gjør at også fremtiden ser lys ut for norsk landslagssfotball, men også for norsk klubbfotball nå som vi fikk to klubber inn i Europa League. Det gleder meg veldig, sier 58-åringen.

- Gleder meg over oppturene

Overfor Nettavisen røper den nåværende Fredrikstad-treneren at han fortsatt følger A-landslaget tett og ser alt av kamper.

- Jeg gleder meg over oppturene, og som jeg har sagt hele tiden er det mange spillere som er i stand til å hevde seg også internasjonalt. Det ser vi også bak A-landslaget, som på G19 og G17, det blir bedre, og nå handler det om å skape solide, sterke klubbstrukturer som er stabile og presterer over tid. Det handler om at klubber med gode ressurser kan utvikle seg og øke konkurransekraften internasjonalt. For landslaget er sjansen større for å hevde seg jo flere spillere man har på høyt nivå, sier han.

Han forteller at han kjenner landslagssjef Lars Lagerbäck veldig godt, og at han sammen med Nils Johan Semb fulgte Lagerbäcks Sverige tett under VM i Sør-Korea og Japan i 2002. I tillegg ble de bedre kjent under Høgmos tid i Djurgården.

Den tidligere landslagssjefen sier følgende til Nettavisen når vi spør om hva han synes om jobben Lagerbäck har gjort siden han overtok stafettpinnen.

- Mange av disse spillerne fikk gode opplevelser i 2015, da vi hadde nesten fem fulle hus på Ullevaal og var med helt inn i kvaliken og tok 19 poeng. Det viser at det er god vilje i de spillerne vi har i norsk fotball, sier han.

- Realistisk med EM

På spørsmål fra Dagbladets utsendte om han i retrospekt ville gjort noe annerledes under tiden som Norge-sjef, svarer Gratangen-mannen avkreftende.

- Under hele kvaliken var det et godt stykke arbeid som ble gjort, og vi var veldig, veldig nær. Det siste året ble preget veldig av ti forfall i én periode, seks forfall i en annen. Da ble vi veldig sårbare, og sånn er jo fotballen. På det øverste nivået har man stolpe inn noen ganger, stolpe ut noen andre. Men det gleder meg at mange av spillerne har tatt videre steg, sier han.

- Tror du dagens spillere er gode nok til å ta Norge til EM med en gang, eller er det for tidlig å håpe på EM i 2020?



- Jeg tror det er helt realistisk å håpe og tro på at vi kan være med og kjempe helt inn, litt avhengig av trekning (i EM-kvalik) og så videre, svarer han.

Høgmo er for tiden midt inne i en dramatisk opprykkskamp med Fredrikstad i PostNord-ligaen. Søndag rykket Raufoss, som slo nettopp FFK i en toppkamp på Nammo stadion, ifra og leder med to poeng ned til østfoldingene når fem kamper gjenstår.

Høgmo røper at han storkoser seg i sin nye tilværelse, selv om kontrastene er store sammenlignet med jobben han kom fra.

- Jeg synes det er gøy å gå på jobb, sier 58-åringen.

Like positiv og blid som alltid.

GJESTET RAUFOSS: Per-Mathias Høgmo, her gjest under Oppland Arbeiderblads sending, måtte dra tomhendt hjem fra toppkampen søndag ettermiddag.

