Higuaín: – Kun én person ville ha meg i Chelsea

Tidligere Juventus-spiss Gonzalo Higuaín sier det kun var Chelseas nye trener Maurizio Sarri ønsket han til klubben.

Torsdag ble han klar for Milan.

Higuain var sterkt linket til Chelsea før han torsdag ble klar for Milan.

Fredag sier spilleren at han føler London-klubben ikke gjorde nok for å signere han, og at den eneste som virkelig ønsket han til Chelsea var klubbens nye manager Maurizio Sarri.

– Den eneste personen som ville ha meg der (i Chelsea) var Sarri. Alle ville ha meg her, sa Higuaín da han ble presentert som Milan-spiller fredag.

Les også: Nettavisens tabelltips for Premier League 2018/19

30-åringen ble torsdag klar for Milan i en avtale som innebærer at Higuaín lånes fra Juventus i ett år, men Milan har opsjon på kjøp dersom de skulle ønske det når låneavtalen er omme.

Ifølge AFP betaler Milan 18 millioner euro (172 millioner kroner) for låneavtalen. Velger de å kjøpe han neste år må de betale ytterligere 36 millioner euro (344 millioner kroner).

I tillegg sikret Milan seg forsvarstalentet Mattia Caldara (24) fra Juventus, mens Leonardo Bonucci går motsatt vei.

(©NTB)

Mest sett siste uken