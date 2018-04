Historien om Firmino: Fra slummen i Maceió til flomlysene på Anfield

Liverpool-heltens vei fra gata til til stjernestatus er langt i fra unik, men Roberto Firmino (26) er likevel sjelden vare.

Det var snø i lufta den dagen. Det som falt fra himmelen la seg som et fuktig teppe av slaps over gresset på Wirol Rhein-Neckar Arena.

Den 15. februar i 2014. Hoffenheim og Stuttgart barket sammen til det som kalles Baden-Württemberg-derbyet. Dette var dagen da Liverpool for alvor fikk øynene opp for en spiller de hadde fulgt med på i en årrekke.

«Det kan virke som han er laget av stål», het det i rapporten som klubbens speider leverte etter kampen. Mannen av stål, heter Roberto Firmino.

Drøye fire år senere er brasilianeren én av Liverpools største stjerner, og hvorfor nettopp denne februardagen i 2014 var så viktig for Liverpools avgjørelse om å hente ham sommeren 2015, skal vi snart nok komme til.

Vi skal også komme tilbake til det bisarre Firmino-ryktet som spredte seg som ild i tørt gress, 17 år gamle Firminos tårer i Madrid, Liverpools nøysomme jobb med å kartlegge brasilianeren, og hvordan Tarik Elyounoussi husker sin tidligere lagkamerat fra tiden i Hoffenheim.

Men aller først skal vi spole tiden enda noen år tilbake.

«Sperret» inne av moren

Roberto Firmino Barbosa de Oliveira så dagens lys 2. oktober 1991 og vokste opp i den vakre, men relativt fattige byen Maceió, øst i Brasil.

Som så mange andre brasilianske fotballspillere vokste han opp i fattigslige kår. Det kan absolutt hevdes at Firmino i utgangspunktet var født inn i et liv i slummen, et liv som tilbyr svært få utveier.

Faren José Roberto solgte småvarer på gata, mens moren Mariana Cicero passet på unge Roberto og søsteren. Familien var helt avhengig av pengene faren dro inn fra sin geskjeft for å få endene til å møtes.

Videre går historien slik at selv om Roberto fra tid til annen måtte trå til og hjelpe faren med å selge vannflasker og andre småvarer til turister, var det ikke kremmeryrket som fristet Liverpool-stjernen mest her i livet.

Som så ofte i slike historier oppsto det nemlig en romanse med fotballen i ung alder, og i mangel på teddybjørner og actionfigurer, var det den runde kula Firmino tok med seg da han krøp til køys hver eneste kveld.

- Fra han var rundt åtte år pleide han å sovne med armene godt plantet rundt fotballen, sier moren Mariana i et intervju gjengitt av Daily Mail.

Det var likevel ikke bare, bare for Mariana å slippe sønnen ut i gatene for å bedrive det han aller mest hadde lyst til å gjøre. Maceió er en by preget av gjengkriminalitet og vold, og moren var selvsagt bekymret for gutten.

I det samme intervjuet forteller Firminos mor at hun så seg nødt til å gi sønnen streng beskjed om å holde seg hjemme, innenfor gjerdene i familiens bolig, og konsentrere seg om skolearbeidet, slik at han skulle være trygg. Firmino fikk kun lov til å gå ut sammen med faren.

- Jeg ville ikke at han skulle spille i gatene. Det var farlig, minnes moren.

- Født med talent

Firmino fant likevel veien ut. Tidlig om morgenen, før moren hadde stått opp, pleide han å snike seg ut, over gjerdet, og ut i Maceiós gater.

Der ble han lagt merke til.

Det var kanskje ulydig å trosse morens portforbud, men i gatene, med ballen i beina, snudde Roberto frykt til håp hos de rundt ham.

«La ham spille. Han er født med talent. Han kan gi oss alle en mulighet til å komme oss bort fra fattigdommen», var naboenes beskjed til moren.

João Castelo-Branco jobber for ESPN Brasil og har fulgt Firminos karriere tett i jobben som Premier League-reporter for TV-kanalen, der han har jevnlig kontakt med Liverpool-stjernen og andre brasilianere på balløya.

Han mener at Firminos tøffe oppvekst, i tøffe omgivelser, har vært en drivkraft for spissen til å lykkes i fotballen, noe kun et fåtall oppnår.

ESPN-REPORTER: Joao Castelo-Branco.

- Han er fra Maceió i øst, som er en fattig region, sammenlignet med byer lenger sør, som Rio og São Paulo. Han kommer fra kummerlige kår, som mange i Brasil, og jeg tror det har påvirket ham, sier han til Nettavisen.

- Du ser det hos mange spillere fra Sør-Amerika, som Luis Suarez, Firmino og Gabriel Jesus, de har hatt en tøff oppvekst. Det har gitt dem en drivkraft og en mening med det de holder på med. De har brukt fotballen til å forandre sitt eget, og familiens liv. De har et sterkt ønske om å tjene penger og skape et bedre liv for dem rundt seg, sier han.

- Det gjør deg tøff

I Maceiós gater fikk Firmino sin fotballutdanning.

I motsetning til mange europeiske land, der spillere blir plukket opp på akademier i ung alder, måtte Liverpool-stjernen bevise hva han var god for under helt andre omstendigheter, for å skille seg ut i mengden.

- Fotballen du spiller som ung i Brasil er annerledes enn det de driver med i Europa. Det er ikke strenge regimer i akademier, men fotball i gatene. Du spiller mot langt eldre gutter, på gata og i amatørligaene. Slikt kan gjøre deg tøff og forberede deg på en positiv måte på det som venter deg i et nytt land og en annen liga, forteller João Castelo-Branco.

Muligheten til å spille under mer organiserte forhold kom først da Firmino var 14 år i 2005. Fram til da måtte han ofte låne penger for å komme seg på trening, men takket være en lokal trener ved navn Luiz, fikk han muligheten i den lokale klubben Clube De Regatas Brazil (CRB).

- Roberto kom fra en fattig familie og hadde ikke en gang råd til sko. Jeg la ut for reiseutgiftene hans og hjalp ham med fotballutstyr. Han var en høy, tynn og stille gutt, men gatesmart. Jeg har sett utallige ungdommer som har blitt dratt inn i narkotikahandel og biltyveri, men jeg visste at Roberto ikke drev med slik. Etter de første minuttene jeg så ham på banen, så visste jeg at han ville bli en stjerne, forteller treneren.

På samme tid som de største klubbene i verden allerede lå langflate etter den ett år yngre landsmannen Neymar, som i reneste Martin Ødegaard-stil reiste rundt og besøkte klubber som Real Madrid og Barcelona tok den da 14 år gamle Roberto sine første steg ut av slummen.

Tannlege-hjelp

Det var i Clube De Regatas Brazil at Firmino møtte mannen som skulle hjelpe ham å komme enda lenger i karrieren. Klubbens tannlege, Marcellos Portella, så nemlig noe helt spesielt i den tynne gutten.

Han tok Firmino under sine vinger og skal ifølge en rekke medier ha trukket i trådene da Roberto fikk muligheten til å ta neste steg. I CRB spilte Firmino mye som defensiv midtbanespiller, men Portella mente at den hengslete gutten fra slummen burde flyttes lenger fram i banen.

- Ingen viste interesse for ham. Da jeg uttalte at han en dag ville spille for Brasils landslag, trodde folk jeg var gal, sier Portella ifølge Daily Mirror.

Selv om tannlegen Portella i media trekkes fram som en stor innflytelse på Firminos karriere, mener likevel João Castelo-Branco i ESPN at Firmino først og fremst har seg selv å takke for at han fikk gjennombruddet.

- CRB var en liten klubb og hadde ikke så mange ansatte, så denne tannlegen var en som tok på seg en del oppgaver der. Han hadde stor tro på Firmino og kom tett på ham. Han ble en slags agent, og var ikke bare en tannlege lenger, men jeg har faktisk ikke hørt Firmino snakke så mye om hvor stor innflytelse han egentlig hadde, sier han til Nettavisen.

Først fikk Firmino sjansen til å vise seg fram på prøvespill i storklubben São Paulo, men imponerte ingen der. Deretter fikk han en ny sjanse til å vise seg fram under et prøvespill med klubben Figueirense. Der prøvespillet i São Paulo ble en fiasko, strålte han i sjanse nummer to.

- Første dag der scoret jeg med to brassespark. Det ga alle hakeslepp. Da vi kom til dag to av prøvespillet, følte jeg meg trygg, jeg ville bli gitt kontrakt, minnes Firmino i et intervju med engelske The Telegraph.

Dette betydde at Firmino måtte forlate familien i Maceió og flytte på tvers av landet, noe som ikke bare var lett for en nå 16 år gammel gutt.

- Det var utrolig vanskelig å forlate familien min og reise sørover. Moren min gråt hver dag. Fra jeg forlot CRB, var jeg borte fra familien i et helt år. For en 16-åring er det ganske vanskelig, men slik er livet. Man er nødt til å jage drømmene og takket være denne sjansen er jeg der jeg er i dag. Jeg gikk til ungdomslaget i Figueirense først. Deretter spilte jeg et og et halvt år i Serie B (i Brasil). Vi rykket opp, forteller Firmino videre til avisen.

Firmino huskes som en stille og sjenert gutt i Figueirense, og tidligere trener på U17-laget, Hemerson Maria, husker at han i over én uke kalte Roberto for Alberto, uten at unggutten rettet på ham.

- Jeg ropte Alberto ditt og Alberto datt. Han klagde aldri. Fitness-treneren Diogo Moura sa til meg en dag at han het Roberto, så jeg spurte ham om dette stemte. Da svarte han: Ja, mister, det er Roberto. Jeg kunne ikke tro det, sier Maria i et intervju gjengitt av nettstedet Bleacher Report.

Etter en periode på Figueirense sitt U17-lag, ble rettighetene til Firmino faktisk kjøpt av en annen klubb, Tombense, men han spilte aldri noe særlig der og ble raskt lånt ut igjen til Figueirenses A-lag.

Tårene i Madrid

Det var under tiden der at klubber i Europa begynte å fatte interesse for Firmino. Arsenal skal ha fulgt utviklingen hans tett, og det samme gjelder for nederlandske PSV. Det var imidlertid Marseille fra Frankrike som var første klubb ut og forsøkte å hente Roberto til Europa i 2009.

Firmino var invitert til et prøvespill med klubben, men måtte reise via Madrid i Spania for å komme seg til Frankrike, noe som viste seg som en utfordring. På 2000-tallet var det nemlig en diplomatisk uenighet mellom Spania og Brasil som gjorde at mange med brasiliansk pass ble nektet innreise til spansk jord, og det var nettopp dette som skjedde Firmino.

Ifølge offisielle rapporter ble hele 1.902 brasilianere stoppet på flyplassen Barajas i Madrid bare i 2009 og blant disse var altså en 17 år gammel gutt fra slummen i Maceió, men en drøm om å bli fotballstjerne.

- Marseille hadde spurt om Firmino kunne komme et par uker og vi ga ham tillatelse. Men på den tiden måtte alle fra Brasil som reiste til Spania ha en hel rekke dokumenter i orden. Det inkluderte kredittkort, helseforsikring, og bevis på at det var bestilt innkvartering. Firmino skulle ikke til Madrid, men de stoppet ham og han fikk ikke fortsette, forteller tidligere Figueirense-direktør Erasmo Damiani til Bleacher Report.

Damiani ble kontaktet av immigrasjonsmyndigheter i Madrid og han sendte over informasjon om Firmino via faks. I Madrid var de imidlertid fortsatt ikke overbevist. Firmino selv skal ha brutt sammen i tårer, der han han sto, på andre siden av verden, uten å snakke et ord spansk.

- Roberto ringte moren hjemme i Maceió, han var i tårer. Jeg ringte til folk på flyplassen og forklarte at han var fotballspiller, men de hørte ikke. De sendte ham tilbake til Brasil, forteller Erasmo Damiani videre.

Firmino selv skal ha vært nedbrutt over det som skjedde og han var nesten flau for å fortelle hva som hadde skjedd til lagkompiser og trenere.

Tannlege Portella, som på denne tiden altså fungerte som Firminos agent, var rasende over at klubben hadde sendt Firmino alene til Europa.

- Jeg var forbannet. De burde aldri ha behandlet ham slik. Han var en gutt, i sin egen verden, og hadde ikke papirene han trengte, sier han.

Marseille ga imidlertid ikke opp interessen for Firmino og rundt én måned senere sørget de for at gutten hadde booket flybillett direkte til Paris. Etter et prøvespill, sammen med en rekke andre tenåringstalenter, valgte imidlertid den franske klubben å la brasilianeren reise hjem igjen.

Dataspill-ryktet

Det var likevel som Figueirense-spiller at Firmino skulle få sin virkelig store sjanse. Speidere fra tyske Hoffenheim fulgte klubben og de bet seg merke i den unge brasilianeren. I 2011 la de pengene på bordet og hentet ham til Europa. Rundt fire millioner euro måtte de ut med den gang.

Lutz Pfannenstiel, som blant annet har en fortid i norske klubber som Flekkerøy, Bærum og Manglerud Star, var en av speiderne som var involvert i å oppdage Firmino og senere hente ham til Tyskland.

Den tidligere keeperen hadde bare jobbet for Hoffenheim et par måneder da han dro til Brasil for å kikke nærmere på Firmino, etter et tips fra spillerens egne representanter og tyskeren likte det han fikk se.

Lenge gikk det faktisk rykter, et rykte som på nettet raskt spredte seg som ild i tørt gress og ble omtalt av en rekke større aviser, om at Hoffenheim hadde funnet Firmino ved hjelp av dataspillet Football Manager. På nettet sirkulerte det også en rekke sitater fra Pfannenstiel der han angivelig bekreftet nettopp dette, men ryktet har senere blitt avfeid som oppspinn.

SPEIDET PÅ FIRMINO: Lutz Pfannenstiel, her i akjson for Bærum i en cupkamp mot Lillestrøm.



Football Manager er et såkalt managersimulatorspill og er viden kjent for sin grundige og oppdaterte database av spillere rundt om i verden. Flere toppklubber bruker denne databasen i sitt arbeid med å kartlegge spillermarkedet og FM-serien har ved en rekke anledninger vært tidlig ute med å spå hvilke unge spillere som senere vil dominere fotballen.

Speideren hevder imidlertid at han aldri hadde hørt om spillet.

- Det er galskap. Jeg har spilt fotball på seks kontinenter, men det er åpenbart et syvende kontinent, Absurdistan. Jeg nevnte aldri et eneste ord om Football Manager i noe intervju, jeg har aldri spilt det spillet. For å være ærlig hadde jeg heller aldri hørt om det. Nå vet jeg i hvert fall at det eksisterer et slikt spill, sier han i en pressemelding fra Hoffenheim.

Skal vi tro Pfannenstiel så visste han svært lite om Firmino da han dro ned for å kikke på ham, med det speideren fikk se, var nok til å overbevise den tyske klubben om å kjøpe Roberto fri fra kontrakten med Tombense, som fortsatt eide brasilianeren, selv om han altså spilte for Figueirense.

- Han var et ubeskrevet blad. Ingen visste egentlig så mye om ham, men sjefene i klubben mente at han kunne være det vi så etter. Han kom ikke inn og gjorde seg bemerket i løpet av tre dager. Han var mye tynnere da han kom til oss, men han jobbet hardt og tilpasset seg den tyske mentaliteten, forteller Pfannenstiel i et intervju med The Independent.

Spilte med Elyounoussi

I perioden 2011 til 2015 spilte Firmino 153 kamper for Hoffenheim og scoret totalt 49 mål. En periode spilte han blant annet sammen med den norske landslagsspilleren Tarik Elyounoussi, som nå er i svenske AIK.

Elyounoussi, som forteller at han hadde et godt forhold til Firmino, mener at tiden i Hoffenheim og tysk fotball var helt avgjørende for at brasilianeren har blitt den spilleren vi kjenner ham som i dag.

SPILTE MED FIRMINO: Tarik Elyounoussi.

Nordmannen kom til Hoffenheim i 2013, før Firmino hadde fått sitt virkelige gjennombrudd i klubben, og husker godt førsteinntrykket.

- Man så tidlig at det var en bra spiller. Det første året han var i Hoffenheim hadde han litt problemer med språket, og det å integrere seg i laget, men etter et år, halvannet, så kom det en ny trener inn. Han var viktig for Firminos utvikling, forteller Elyounoussi til Nettavisen.

Treneren nordmannen snakker om er Markus Gidsol.

- Han ga Firmino sjansen og lot ham utvikle seg. Spesielt i spill-motspill, gegenspill, noe som var viktig for oss i Hoffenheim, blomstret Firmino. Det ser du i Liverpool i dag, også. Spesielt i de få sekundene etter at de mister ballen, han er veldig flink til å vinne den igjen. Etter dette skjøt det fart for ham, og han tok store steg, og ble viktig for oss. Han scoret mål, hadde assists og jobbet knallhardt for laget, sier Elyounoussi.

- Hva gjorde Gidsol for å få fart på Firmino?

- Han ga ham tillit, så enkelt er det. Det er ofte slik at det ikke går helt som du ønsker ute på banen. Noen kamper spiller du bra og andre dårlig, men Firmino fikk spille, uansett. Det fikk ham til å blomstre opp. Det tror jeg ga Firmino enormt med selvtillit, sier den norske landslagsspilleren.

Firmino var bare 19 år da han først kom til Tyskland, med både pappa José Roberto og mamma Mariana på slep. Første del av brassens fotballutdanning kom som nevnt på gata i Brasil, del to av utdanningen kom i Hoffenheim, noe som har gitt ham en uvanlig miks av kvaliteter.

- Han var veldig dedikert og profesjonell på trening og jobbet knallhardt. Det er unormalt for en brasilianer. De er ofte litt mer bedagelige og liker å heppe, og er ikke alltid så intense på trening. Firmino fikk det tyske i seg veldig tidlig, med tanke på det å være disiplinert og jobbe knallhardt. Det ser du i dag, og det er ikke ofte du ser brasilianere som jobber så knallhardt hjem, slik Firmino gjør, mener Tarik Elyounoussi.

Speidet lenge

Som nordmannen forteller så utviklet Firmino seg enormt under Gidsols ledelse og ble etter hvert en ettertraktet mann, som stadig ble koblet med klubber som Liverpool, Manchester United og Borussia Dortmund.

Ifølge Elyounoussi ble dette også en liten snakkis i garderoben.

- Det var skriverier om masse ulike klubber. Vi drev og køddet litt med ham, og sa han måtte lære seg engelsk, for han var veldig dårlig i engelsk.

Så, den 15. februar 2014 skulle det altså skje noe som fikk stor betydning for Firminos framtid. Det var snø i lufta den dagen. Det som falt fra himmelen la seg som et fuktig teppe av slaps over gresset på arenaen.

Hoffenheim og Stuttgart barket sammen til det som kalles Baden-Württemberg-derbyet. Dette var dagen da Liverpool for alvor fikk øynene opp for en spiller de hadde fulgt med på i en årrekke. Firmino hadde en finger med i spillet ved alle vertenes fire mål og de røde var begeistret.

Ifølge den velinformerte Liverpool-journalisten Melissa Reddy så hadde Liverpool faktisk fulgt Firmino tett siden han var tenåring. Speideren Fernando Troiani, som kartlegger det søramerikanske markedet for de røde, var den første som tipset klubben om den lovende spilleren.

Troiani mente tidlig at Firmino var en uslepen diamant, med et enormt potensial. Han hadde notert seg at Firmino hadde en unik kombinasjon av den brasilianske lekenheten og den mer uruguayanske aggressiviteten.

Til tross for at Liverpool-speideren hadde konkurranse fra solide 14 speidere fra Manchester City og 13 speidere fra Manchester United i sitt område, mens han selv og Gonzalo Siegrist på det tidspunktet dekket hele området for Liverpool, var Merseyside-klubben allerede da godt i gang med å kartlegge spilleren de skulle hente inn en del år senere.

Da Firmino ble solgt til Hoffenheim, fortsatte jobben med å kartlegge ham. Troianis notater om spilleren ble videresendt til Liverpools speider i Tyskland, Andy Sayer, og den nederlandske speideren Steven Aproot.

Sistnevnte fulgte Firmino i 2011 og 2012, før Sayer overtok jobben med å speide ytterligere på brasilianeren. Reglene for arbeidstillatelse i England gjorde sitt til at Liverpool ikke kunne gjøre noe konkret forsøk på å hente spilleren før sommeren 2015, da disse reglene ble løsnet opp noe, men allerede i 2014 var de fleste på Anfield overbevist av Firminos kvaliteter.

Mannen av stål

I møtet med Stuttgart, i skikkelig ruskevær, var Firmino i fyr og flamme. Tvilen Liverpool hadde, om at det kanskje kunne bli vanskelig for ham å tilpasse seg livet i engelsk fotball, ble for alvor feid til side.

Melissa Reddy gjengir i sin artikkel hva som ble rapportert tilbake til sjefene på Anfield etter den imponerende oppvisningen.

DRO TIL TYSKLAND: Roberto Firmino i Hoffenheim.



- Det kan virke som han er lagd av stål. Det har ingenting å si hva slags vær han spiller i, hvordan banen er, eller hvem han spiller mot, Firmino spiller alltid på den samme bestemte måten. Med hans holdning, arbeidsmoral og vilje, kombinert med de tekniske ferdighetene, så kan han nå så langt han vil, det er ikke noe tak, het det i speiderrapporten.

Rundt ett år senere så Liverpool på ny Firmino spille, denne gang i snøstorm borte mot Augsburg og et halvt år senere kom framstøtet.

Daværende klubbdirektør Ian Ayre reiste personlig til Brasil for å forhandle med Firmino, som var på landslagssamling. Liverpool handlet kjapt og effektivt, og i løpet av kort tid var avtalen i boks.

Liverpool hadde først kommet til enighet med tyskerne om en litt lavere overgangssum enn det som til slutt ble fasiten, men gjennom sitt grundige speiderarbeid hadde de røde gjort seg opp en klar mening om at det var nettopp Firmino som skulle lede klubbens angrep de neste årene, og var derfor villig til å hoste opp de ekstra pundene tyskerne ville ha.

Prislappen ble rapportert å være på rundt 29 millioner pund.

Dette var mye fotballpenger for tre år siden, og Firmino ble på daværende tidspunkt en av klubbens dyreste spillere, men i dagens marked må en slik prislapp sies å være et røverkjøp for en spiller i sin beste alder.

Og så kom Klopp

Den såkalte «transferkomiteen» i Liverpool, som måtte tåle mye kjeft for sin involvering under tiden da Brendan Rodgers var manager i klubben, traff kanskje ikke spikeren på hodet med alle sine kjøp, men i tilfellet Roberto Firmino, ble det meste gjort både grundig og riktig.

Det var nettopp Rodgers som var manager i Merseyside-klubben da Firmino ankom i 2015, men det skulle ikke vare lenge. Liverpool hadde samme sommer sikret seg sluggeren Christian Benteke fra Aston Villa og tidlig i 2015/16-sesongen foretrakk nordiren å bruke belgieren på topp.

Rodgers var imidlertid i ferd med å miste grepet om Liverpool og høsten 2015 fikk ledelsen nok og manageren fikk sparken. Ikke lenge etter ble det klart at tyske Jürgen Klopp skulle lede Liverpool videre, en mann som i lang tid hadde fulgt Firmino og var en stor beundrer av brasilianeren.

- Jeg vet at Klopp var veldig glad for at han hadde Firmino der. Han nevnte det da han kom, at da han vurderte Liverpool-jobben, og så at Liverpool hadde signert Firmino, så var han veldig fornøyd med det. Han mente det var en veldig bra signering, sier Castelo-Branco i ESPN.

- Klopp har vist mye tillit til Firmino, og kvittet seg med mange andre spillere, som Daniel Sturridge (på lån i WBA), og Firmino har vært helt avgjørende for at Liverpool kan spille slik de gjør i dag, mener han.

Under Klopp ble Firmino en umiddelbar hit i Liverpool og fra dag én har den tyske manageren vært klar på at brasilianeren er hans førstevalg på topp. Det til tross for at han i Hoffenheim ofte spilte mer i en tierrolle.

Elyounoussi mener at selv om Firmino nå stråler som midtspiss, er han fortsatt den samme spilleren han kjenner fra Hoffenheim-tiden.

- Jeg synes ikke han har endret seg så veldig mye. Han er fortsatt en type spiller som jobber knallhardt for laget. Han er ekstremt dyktig som oppspillspunkt. Han er veldig sterk, flink til å holde i ballen, og mister den veldig sjelden. Han elsker en-to-spill og har derfor klaffet så godt med de to andre i Liverpool-angrepet, sier han til Nettavisen.

- Det var ofte at jeg søkte etter han på treninger, når vi var på samme lag, for han var veldig flink til å kombinere. Jeg synes ikke han har endret seg så mye fra den tiden. Han scoret faktisk mye mål for oss, også, men kunne scoret enda mer. Han er ingen typisk spiss, selv om han spiller spiss nå. For meg er han en fortsatt en falsk nier, eller en tier, men det ser ut som han trives med den rollen han har i Liverpool, og han får ofte komme ned å møte, eller trekke ut på kanten der, sier Elyounoussi videre.

Salah, Mané og Bobby Firmino

Ifølge Elyounoussi var det ingen hemmelighet for spillerne i Hoffenheim at Klopp hadde et godt øye til Firmino, allerede på den tiden de begge var i Bundesliga og Klopp var manager i Borussia Dortmund.

- Det stemmer. Det var en del snakk om det. Vi så faktisk ofte bilder av måten Dortmund spilte på, da Gidsol skulle vise oss hvordan vi skulle spille. Gegenspillet var veldig viktig for ham, som det er for Klopp.

- Det var en veldig lik måte å spille på, og har du en brasilianer som har de ferdighetene som skal til, både fotballmessig og i tillegg er villig til å løpe og jobbe for laget, da har du en veldig god spiller for den stilen.

PERFEKT MATCH. Roberto Firmino og Jürgen Klopp.

Under sin første sesong som Liverpool-spiller endte Firmino med 11 mål på 49 kamper. Den andre sesongen ble det 12 mål på 41 kamper og denne sesongen har det virkelig løsnet for 26-åringen i den røde drakten.

Så langt står han med solide 25 mål på 45 kamper, der åtte av dem har kommet i Champions League. Samarbeidet med Sadio Mané og toppscorer Mohamed Salah ser ut til å ha løftet Firmino ytterligere opp på stjernehimmelen, og i tillegg til å bidra med mange mål, er brassen også en ypperlig tilrettelegger og et stadig uromoment i hver eneste kamp.

Salah har kanskje stjålet mye av rampelyset med sitt utrolige målshow, men mange vil nok mene at Firminos utrettelige innsats er vel så viktig for et Liverpool som har imponert med sitt raske og underholdene spill.

Manager Jürgen Klopp uttalte følgende på en pressekonferanse tidligere i år og uttalelsen viser hvor høyt han verdsetter sin spiller nummer 9.

- Sadio Mané er verdensklasse, men ikke hver eneste dag. Mohamed Salah er verdensklasse, men ikke hver eneste dag. Roberto Firmino er verdensklasse, og han er det stort sett hver eneste dag, sa Klopp.

- Kontraster

Bak de kritthvite tennene, de spektakulære feiringene og de iskalde avslutningene, som da han mot West Ham i februar satte ballen i nettet fra spiss vinkel, mens han frekt vendte ansiktet i motsatt retning og lurte motstanderen trill rundt, er det likevel fortsatt spor av den sjenerte og litt utilpasse gutten fra slummen i Maceió å finne i Firmino.

João Castelo-Branco, som har intervjuet Liverpool-stjernen ved en rekke anledninger, sier at det ikke alltid er så enkelt å snakke med Firmino.

- Han er en veldig grei fyr og kommer godt overens med andre lagkamerater. Han er likevel beskjeden og litt introvert. Da tenker jeg på hvordan han er med journalister. Han liker ikke å snakke i kamera, han synes det er vanskelig. Siden han forlot Brasil i så ung alder, uten mye utdannelse, er han ikke den mest veltalende og han synes nok det er litt frustrerende. Han er ikke glad i å bli intervjuet, men jeg ser at det ikke er fordi han er arrogant, han er alltid hyggelig, og behandler pressen bra.

26-åringen har likevel funnet sin måte å kommunisere med fansen på og stiller velvillig opp på bilder og skriver autografer. Han er også en ivrig bruker av sosiale medier og åpner opp livet sitt for supporterne.

Roberto og kona Larissa Pereira har fått et lite stempel som Brasils svar på David Beckham og Victoria Beckham, på grunn av måten de åpner og velvillig bretter ut livet og kjærligheten på nettsamfunnet Instagram.

- Vi kan se fra sosiale medier, og andre spillere som snakker om han, at han er en livlig fyr og liker å ha det gøy. Han elsker musikk og fester. Roberto er faktisk veldig utadvendt i sosiale medier, og legger ut mye. Han liker å kle seg bra, skaffer seg ofte ny frisyre og nye tatoveringer, og liker å vise det fram i sosiale medier. Han liker brasiliansk musikk og spille musikken til de andre spillerne i Liverpool, sier Castelo-Branco.

- Det er kontraster. Selv om han er livlig sammen med lagkompisene, spesielt de som snakker portugisisk, er han sjenert i prat med pressen.

Elyounoussi minnes også Firmino som en livlig type.

- Han er veldig sosial, og liker å være en del av gutta. Det var viktig for ham. Når vi gjorde sosiale ting, var han frampå. Han kommer fra en familie hvor det sosiale er viktig. Familien og venner er viktig. Han trives best med mange rundt seg, forteller den tidligere Hoffenheim-spilleren.

- Han fikk etter hvert en kjæreste og giftet seg litt senere. De hadde et lite barn sammen, og man merket at han var en type som var glad i familien.

Roberto Firmino er gutten fra slummen i Maceió som trosset moren, klatret over porten og erobret verden med sin unike spillestil.

Han er gutten som ikke turte å rette på treneren som kalte ham Alberto, gutten som gråt i Madrid og flyttet til Tyskland som 19-åring.

Det var snø i luften den dagen Liverpool for alvor fikk øynene opp for mannen av stål, Roberto Firmino. Nå har han hele verdens øyne rettet mot seg.

