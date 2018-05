Hjemvendte Grindheim (34): – Jeg er pappaen i dette FKH-laget

Rutinerte Christian Grindheim er en stor årsak til FK Haugesunds suksess så langt i 2018. Han trives i moderklubben uten for mye oppmerksomhet utad.

BERGEN (Nettavisen): Midtbanekrigeren var noe av det FK Haugesund manglet før de startet sesongoppkjøringen til årets sesong.

Like før jul ble 34-åringen klar for FK Haugesund, etter det sportssjef Jostein Grindhaug beskrev som de enkleste kontraktsforhandlingene han hadde vært borti.

– Jeg er jo fem år eldre enn nestemann!

Nå er han blant de viktigste brikkene på et FKH-lag som gav Norges beste fotballag tøff kamp på Brann Stadion 16. mai, og som bare ligger tre poeng bak Rosenborg.

– Se på meg. Jeg er fem år eldre enn nestemann. De måtte jo ha inn litt rutine, så jeg er egentlig ikke så overrasket over at jeg har fått en så sentral rolle, sier Grindheim til Nettavisen.

Han har helt rett. Vegard Skjerve på 29 er det nærmeste man kommer Grindheims 34 år.

– Jeg er «pappa Grindheim» for dette FKH-laget, legger han til.

Som «plommen i egget»

Det er her han er oppvokst, og det var her han debuterte på a-lagsnivå som 17-åring.

– Nå har jeg det som plommen i egget. Når vi gjør det så bra, og har en god sesongstart, så er det deilig å være tilbake. Jeg håper bare det fortsetter sånn, og at vi følger opp mot Rosenborg, sier Grindheim videre.

Han gir alltid alt, 34-åringen. Både fremover, og bakover, i banen. Det har også resultert i to scoringer på de ti første kampene.

– Jeg spiller i ny posisjon, og det har blitt flere dueller enn jeg er vant til. Likevel – jeg har det i meg en eller annen plass. Jeg måtte bare lete dypt. Jeg trives veldig godt i min nye posisjon. Det gjør jeg også i byen og på laget, sier Grindheim.

SCORET: Brann-keeper Samuel Sahin-Radlinger måtte kapitulere på hjemmebane for første gang denne sesongen i 1-1-kampen mot Haugesund onsdag. Grindheim fant nettmaskene.

– Utrolig viktig for oss

Den rutinerte midtbanespilleren roses også av sin trener Eirik Horneland, som gir Grindheim gode skussmål – både på og utenfor banen.

– Grindheim har en herlig blanding av aggressivitet og klokskap. Han er utrolig viktig for oss. Han er en leder med arbeidshansker på. Det liker vi, sier Horneland til Nettavisen.

- Er du overrasket over at han fortsatt leverer på et så høyt nivå?

– Nei, svarer Horneland kontant.

– Vi undervurderes

Araberne fra Haugesund ligger på fjerdeplass på tabellen, og har bare to tap på de første ti kampene. Likevel er det Ranheim og Brann som har fått de fleste overskriftene. Det er en situasjon haugalendingene trives godt med.

– Vi blir undervurdert litt, og det er vi bare glad for. Vi har aldri fått mye oppmerksomhet i Haugesund. Vi har hatt gode resultater over lang tid, og presterer hvert år, sier Horneland.

– Jeg synes det er helt greit at vi får ligge litt i fred. Ikke glem at vi har hatt seks bortekamper av de ti vi har spilt. Det må vi også ta med oss, legger han til.

På de seks bortekampene har det blitt tre seiere, to uavgjort og ett tap. I neste runde venter seriefavoritt Rosenborg på Lerkendal.

