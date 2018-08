Hoff med brannfakkel: - Er norske trenere for feige?

TV 2-eksperten reagerte på at Sarpsborg hvilte store deler av laget som imponerte mot Maccabi Tel Aviv i Europa.

TV 2-ekspert Ivar Hoff kom med en brannfakkel i FotballXtra-studio under søndagens runde i Eliteserien.

Den tidligere topptreneren reagerte på at Sarpsborg hadde byttet ut ti spillere fra torsdagens Europa League-møte med Maccabi Tel Aviv, og Hoff spurte om norske trenere rett og slett er for feige.

I denne sammenhengen ble det også trukket fram at Erling Braut Håland, som spilte en god kamp mot Zenit St. Petersburg torsdag, startet på benken for Molde mot Ranheim.

Sarpingene, som imponerte stort i Europa League-kvaliken tidligere denne uken, gikk til slutt på et 1-2-tap mot Kristiansund søndag kveld.

- Er norske trenere for feige? sa Hoff i studio.

- Åh, vi spilte europacup, det er så farlig, da får vi problemer. Sarpsborg stilte jo et B-lag mot Tromsø, husker jeg, for en tid tilbake og Geir Bakke tok jo selvkritikk på det, da, fortsatte Hoff i sin kritikk.

Byttet ti spillere



Han fikk imidlertid lite medhold av sine ekspertkollegaer Jesper Mathisen og studiogjest Steffen Ernemann, som for tiden spiller for Viking i OBOS-ligaen.

Hoffs utspill utløste en aldri så liten krangel mellom medlemmene i studio.

- På laget er det kun én som spilte fra start mot Tel Aviv, det er Amin Askar. Han har byttet ti spillere. Da spiller han med et B-lag, sa Hoff.

Tidligere Sarpsborg-spiller Ernemann var sterkt uenig i den vurderingen.

- Det synes jeg er litt hardt sagt, mente dansken.

- Må få lov å mene det



Ernemann ville vite om Hoff mente at en spiller som Ole Jørgen Halvorsen, som spilte søndagens kamp, var en «B-spiller».

- Stilte han ikke med A-laget mot Tel Aviv? En trener tar ut det han mener er det skarpeste laget mot Tel Aviv. Så sparer han dem i neste kamp, fordi han ønsker å gå videre i Europa League, svarte Hoff.

- Jeg må få lov til å mene at Halvorsen er en B-spiller.

Flamur Kastrati sendte Kristiansund i føringen i sømndagens kamp, mens Lirdon Kalluidra ga gjestene 2-0 etter 49 minutters spill.

Ronnie Schwartz reduserte for vertene, uten at det hjalp nevneverdig.

- De er ikke gode nok, de holder ikke eliteserienivå. Han prøvde seg med B-laget mot Tromsø. Nå har de ikke har fått til noe på hjemmebane i dag. Kjør med B-laget. At det går an. Når en trener sier de har 20 spillere i stallen, og alle er like gode, da er de for dårlig, fortsatte Hoff.

- Når de ikke har én eneste sjanse mot Kristiansund på sin egen hjemmebane på en omgang, da må Geir Bakke sette seg ned og tenke litt over hva han har gjort, sa Hoff et stykke ut i andre omgang.

- Send dem på spa



Ekspertkollega Mathisen påpekte at du trenger flere enn elleve spillere i et lag.

- Hva skal du med stor stall, Ivar, om du ikke kan bruke hele stallen?

- De skal spille sin viktigste kamp noensinne. Send hele startelleveren til spa i Kragerø og send inn resten av A-stallen. De er kanskje ikke like bra som de aller beste på laget, men det er gode spillere, mente han.

Hoff avsluttet diskusjonen på følgende måte:

VANT I SARPSBORG: Kristiansund vant 2-1 på bortebane.

- Mulig jeg tar feil, men er de ikke på A-laget, så er de på B-laget.

- Et kjempesjokk



Sarpsborg sikret seg et meget godt utgangspunkt da de slo Maccabi Tel Aviv med 3-1 torsdag og har dermed svært gode muligheter til å kvalifisere seg til Europa Leagues gruppespill for første gang.

Mathisen mener det Sarpsborg er i ferd med å gjøre, er uvirkelig.

- Det er ikke bare et fotball-sjokk, det er et kjempesjokk. Det er ingen som hadde sett for seg det for et par år siden. Det å komme seg inn i et gruppespill i Europa, Europa League er en fet turnering, sa han.

- Det er ikke noen B-lagsturnering. Her kommer det til å være store kanoner. Hvis Sarpsborg da skal ut og få lov til å spille såpass med kamper, tre hjemme og tre borte, mot såpass gode motstandere, det er jo bare et eventyr. Og det stopper jo aldri, sa eksperten videre.

Akkurat det, måtte også Hoff si seg enig i.

- Det Geir Bakke og sportsdirektør Thomas Berntsen har fått til der nede. Bare rulleringen av spillere, omsetningen av spillere, salg av spillere. De henter spillere folk ikke har hørt navnet på, som kommer dit og utvikler seg. De finner gode spillere og de blomstrer, sa Hoff.

Mest sett siste uken