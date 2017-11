Hope Solo beskylder Sepp Blatter for seksuell trakassering

Hendelsen skal ha skjedd under utdelingen av Gullballen i 2013.

Den amerikanske fotballkeeperen Hope Solo (36) hevder at tidligere FIFA-president, Sepp Blatter (81), skal ha tatt henne på rumpa under et FIFA-arrangement i 2013, skriver portugisiske Expresso. Saken er gjengitt av The Guardian, hvor Solo også har utdypet anklagene.

Solo og Blatter delte ut prisen for beste kvinnelige fotballspiller i 2012, og trakasseringen skal ha skjedd like før de to gikk på scenen, skriver The Guardian.

- Var i sjokk



Prisen gikk til Solos lagvenninne, Abby Wambach, og Solo sier at hun valgte å ikke gjøre noe poeng ut av Blatters trakassering da det skjedde.

- Jeg var i sjokk, og fullstendig satt ut. Jeg måtte ta meg sammen raskt, slik at jeg kunne dele ut prisen til min lagkamerat. Det var den største prisen i hennes karriere, og for å feire med henne, flyttet jeg alt fokus over på henne, sier Solo i et intervju med The Guardian.

Keeperveteranen kan se tilbake på 202 kamper for USAs landslag, og tar i intervjuet med The Guardian et oppgjør med hvordan kvinner behandles.

- Selv om det denne gangen var Sepp Blatter, som var den mektigste mannen i fotballens verden på det tidspunktet, er seksuell trakassering og upassende oppførsel et stort problem på alle nivåer i kvinneidrett, og det må ta slutt, sier hun.

The Guardian har tatt kontakt med Blatter, som gjennom sin talsperson avviser det hele.

- Denne beskyldningen er latterlig, sier han.

Lang rekke



Solos anklager føyer seg inn i en lang rekke saker der profilerte kvinner står frem etter å ha blitt trakassert av menn i maktposisjoner.

Blant de seneste sakene, er beskyldningene mot Louis C.K. om seksuell trakassering. Komikeren bekreftet selv at anklagene var korrekte, og at det hadde skjedd.

I uttalelsen skriver Louis C.K at han har forsøkt å lære av hendelsene. Han skriver at han på daværende tidspunkt tenkte at det han gjorde var greit, ettersom han aldri viste fram penisen sin uten å ha spurt først, som også er sant. Men han skriver at han senere har skjønt at når man har makt over en annen person, så er ikke det et spørsmål.

- Det er et problem for dem. Makten jeg hadde over disse kvinnene var at de beundret meg. Og jeg utøvet den makten på uansvarlig vis, skriver han.

