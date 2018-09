Hull-ekspert mener fansen vendte seg mot Henriksen: - Var ikke noe artig

Etter en dårlig start på Hull-karrieren har Markus Henriksen (26) sakte men sikkert vunnet fansens tillit tilbake. Belønningen ble et bind rundt venstre arm.

SOFIA (Nettavisen): Før denne sesongen ble Henriksen som kjent gjort til kaptein i Hull.

Selv ser 26-åringen på det som en stor ære, og at det viser at han har gjort noe rett.

- Jeg var også kaptein i AZ, men jeg må innrømme at det er noe spesielt med å være kaptein i England, sier Henriksen til Nettavisen.

Men veien dit har vært lang og kronglete for den tidligere Rosenborg-spilleren.

Han ble hentet til Hull i 2016 etter å ha levert tosifret antall målpoeng i Nederland, og forventingene var store.

Men skader og dårlige prestasjoner gjorde at mange fort stemplet nordmannen som et bomkjøp.

Alex Green er skribent for Hulls offisielle supporterklubb og følger laget tettere enn de fleste. Til Nettavisen forteller Green at Henriksen nå begynner å få en solid posisjon i den engelske klubben, men slik har det ikke alltid vært.

- Prestasjonene hans var lenge varierende da han kom, men etter hvert som han har lært å spille i en dypere rolle er han blitt mer stabil. Det har gjort at supporterne har begynt å varme opp til ham. At han er blitt kaptein har også gjort at han har vunnet over mange fans, for nå har han stått frem og gjort det bra i sin nye rolle, sier Green til Nettavisen.

Hull-eksperten mener Henriksen har brukt lang tid på å finne seg til rette siden overgangen fra AZ. Green mener det var først forrige sesong han virkelig viste hva han er god for.

- Første del av sesongen var skuffende, og en del fans vendte seg mot ham og ville ha ham ut av laget. Personlig synes jeg kritikken var urettferdig, for han spilte i en uvant rolle, mye dypere enn han var vant til fra Nederland. Det tok åpenbart litt tid, men formen bedret seg dramatisk i andre halvdel av sesongen, og han virker mye mer komfortabel nå, mener Green.

Etter å ha fått huden full av supporterne for prestasjonene i starten, ble stemningen plutselig snudd på hodet etter hvert som Henriksen hevet nivået på alt han gjorde.

På sosiale medier er det lett å finne eksempler på Hull-fans som har snudd når det gjelder nordmannen.

Flere har faktisk bedt Henriksen om unnskyldning for at de ikke hadde tro på ham:

Markus I want to personally apologise to you I was one of your doubters last season didn't think u was worthy of a place on the team your performances coming from the end of last season to now have been excellent you've changed my opinion 100% hope your skipper next season