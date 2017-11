Hull flørter med nytt nedrykk: - Det er litt småkrise

Markus Henriksen har byttet ut skadeproblemene med nedrykksfare. Trønderen sier Hull må vinne første kamp etter landskampperioden.

Hull rykket ned fra Premier League i vår og har bare tre poeng ned til Birmingham under streken i The Championship. Etter tre strake tap begynner frykten for nivå tre å sige fram.

- Uff. Det er faktisk slik i denne ligaen at etter tre tap på rad så er bildet helt snudd. Vi hadde vunnet tre kamper før det, men det er knalltøft. Kampene kommer hver tredje dag. Får du en stygg tapsrekke, er du plutselig helt i «bånn». Det positive er at om du vinner noen kamper på rad, er du raskt oppover tabellen igjen, sier Henriksen.

- Vi er ikke fornøyd med starten vår. Du kan si det slik at det er litt småkrise med de resultatene vi har hatt i det siste, fortsetter den tidligere Rosenborg-spilleren overfor NTB.

Han kom til Makedonia, hvor Norge spiller landskamp lørdag, med tre strake tap i bagasjen.

- Vi er et av lagene som scorer mest, men slipper også inn så altfor mye. Det er en dårlig kombinasjon når du skal vinne kamper. Det er en del kamper der vi har ledet helt mot slutten av kampene, men sluppet inn mål i det 89. minutt og senere i en seks, sju kamper, og det gjør at vi taper en del poeng. Vi har bare vunnet én bortekamp på ett og et halvt år. Vi har en jobb med å snu den trenden, ja, sier 25-åringen.

Strålte mot San Marino

Etter kampene mot Makedonia og Slovakia, venter livsviktig hjemmekamp mot Ipswich.

- Du vet hvordan det er. Det positive blir fort endret til det negative i motgang, men det er opp til oss selv å få oss ut av dette. Det er en tøff situasjon. Det er så mange jevne kamper, og lagene er nokså like. Nå har vi en hjemmekamp som vi må vinne, sier Henriksen.

I forrige landskamp leverte midtbanespilleren til de grader i 8-0-seieren mot San Marino Der var Henriksen involvert i alle de fire målene før pause.

- Jeg var veldig motivert. På grunn av skader hadde jeg ikke spilt for Norge på 11 måneder. Jeg hadde vært med på noen samlinger, bare for å bli kjent med gjengen, men det smakte veldig godt. Når det er ny trener vil man gjerne vise seg fra sin beste side. Jeg føler at både mot San Marino, som riktignok er en dårlig motstander, og Nord-Irland fikk jeg vist litt. Det var to gode kamper. Forhåpentlig blir det to gode her nede også, sier en blid trønder.

- Må innrømme at vi ikke er Spania

Han mener det er klokt at Lars Lagerbäck har gått vekk fra den langt mer ballbesittende stilen som forgjenger Per-Mathias Høgmo innførte.

- Nå spiller jeg i en posisjon som passer meg bra. Jeg får brukt ferdighetene mine bedre enn tidligere. I tillegg mener jeg måten vi spiller fotball på passer Norge bedre. Vi må innrømme at vi ikke er Spania. Vi kan ikke holde på å spille ut lag, men må være langt mer kynisk. Så langt har det vært veldig bra, foruten den mot Tyskland (0-6), sier Henriksen.

Han ble også kastet inn som spiss under Høgmo, blant annet i fadesen i Ungarn som knuste EM-håpet for noen år siden.

- Jeg er ingen spiss. Jeg har spilt mye offensiv midtbanespiller, men aldri så høyt som i noen landskamper. Det er ingen unnskyldning, for jeg kunne gjort det bedre i den rollen, men det er ingen tvil om at det ikke er favorittrollen min, sier England-proffen.

