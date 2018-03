Hyller Afeez Aremu (18): - Han er altfor god til å spille på dette nivået

Mark Dempsey sliter med å stokke ordene når han skal prate om Starts 18 år gamle stjerneskudd.

KRISTIANSAND (Nettavisen): - Han tar nye steg hele tiden, hvordan skal jeg forklare det; han er bare en veldig god fotballspiller. Skal jeg være helt ærlig så mener jeg han er for god til å spille på dette nivået.

Start-trener Dempsey hadde all grunn til å smile etter søndagens serieåpning i Eliteserien.

Aremu leverte en glimrende kamp og kan fort vise seg å bli god business for Kristiansand-klubben.

- Utrolig godt

Den unge midtbanespilleren er strålende fornøyd med måten han har kommet inn i norsk fotball på.

- Dette var utrolig godt, gjentar debutant Afeez Aremu ett par ganger når han møter Nettavisen etter kampen mot Tromsø.

Nigerianeren er en av de mest spennende nykomlingene i årets Eliteserie, og mot Tromsø stod han fram som en av kampens aller beste spillere, en kamp han kronet med en scoring like før slutt.

- Det å score mitt første mål, i min første kamp for en klubb i Europa er stort. I tillegg så har jeg aldri scoret et sånt mål, sier 18-åringen som scoret på en volley fra utenfor 16-meteren.

Elliott Käck, nevnte Aremu og Kevin Kabran var tre av de beste spillerne i seriepremieren, og alle tre er nye av året.

- Det er veldig gøy at de er der oppe i dag, ikke bare for meg, men også for Tor Kristian (Karlsen), og eierne med Kristoffer (Langeland), for det er de som har speidet og investert i disse ungguttene. I dag får de avkastning for den investeringa, og så er det vår oppgave at den avkastninga fortsetter, sier Dempsey til Nettavisen.

Ung trio

Starts midtbane bestod av Tobias Christensen (17), Afeez Aremu (18), Isaac Twum (19) og innbytter Adnan Hadzic (19). En snittalder så lav at det ble en snakkis før søndagens kamp.

- Jeg får hele tiden spørsmål om hvorfor de spiller, men hvis du så kampen, så forstår du hvorfor de spiller, sier Mark Dempsey.

MAKRELLFOTBALL: Start valset over Tromsø på Sparebanken Sør Arena.

Starts nysigneringer tok ansvar mot Tromsø. En av de er målscorer Kevin Kabran, og han strutter av selvtillit om dagen.

- Fjernet det litt av presset for deg å score med en gang?

- Jeg kjenner ikke noe press når det kommer til å score mål. Jeg vet hva jeg kan, og at jeg har noe å strekke meg etter, sier svenske Kabran til Nettavisen.

- Selvsagt var det godt å score, men først og fremst er det godt for laget at vi starter med en seier og at vi greier å score fire mål, forteller Kabran som har satt seg et hemmelig scoringsmål.

- Jeg har notert meg ett sesongmål for sesongen, men det kan jeg ikke røpe. Det er min lille hemmelighet, sier Kabran med et lurt smil.

Siden kampen mot Stabæk ble utsatt, må Start vente til 2. april før de spiller neste kamp i Eliteserien. Da venter Sandefjord til ny kamp på Sør Arena.

