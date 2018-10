Hyller Elabdellaoui: - Beste landskampen han har spilt

Omar Elabdellaoui (26) har kommet tilbake fra skademareritt og imponerte stort for Norge mot Bulgaria.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Visekapteinen på det norske landslaget ble kåret til banens beste spiller av Nettavisen da Norge slo Bulgaria på Ullevaal tirsdag kveld.

Han får også voldsomt med skryt av det norske trenerapparatet. Per Joar Hansen, assistenttrener på landslaget, har aldri sett Elabdellaoui bedre i den norske trøyen.

- Han spilte sin beste landskamp noensinne. Han var fantastisk god, han var helt strålende, sier «Perry» til Nettavisen.

- Føler meg veldig bra



Landslagsassistenten mener den norske høyrebacken bidro i alle faser av spillet.

- Defensivt hadde han full kontroll. Offensivt bidro han som vi ønsket. Det var en meget, meget sterk kamp, forklarer «Perry».

Elabdellaoui er selv godt fornøyd med egen innsats.

- Jeg føler meg veldig bra om dagen. Jeg har holdt meg skadefri lenge og er der jeg skal være. Jeg koste meg veldig utpå der. Det var en bra kamp av laget og jeg får vist meg frem offensivt og defensivt, sier Elabdellaoui til Nettavisen.

MÅLGIVENDE: Omar Elabdellaoui (t.v.) bidro med en målgivende pasning i kampen mot Bulgaria og ble kåret til banens beste spiller.

Skadeproblemer

Tirsdagens kamp kommer som en stor opptur for Olympiakos-spilleren. 26-åringen var ofte blant Norges beste spillere i Per-Mathias Høgmos periode som landslagssjef, men de siste sesongene stoppet utviklingen noe opp som følge av skadeproblemer.

Det endte med at Jonas Svensson i en periode tok over høyrebackposisjonen på det norske landslaget.

Nå er imidlertid Elabdellaoui tilbake for fullt.

- Jeg har slitt veldig mye med småskader. Jeg har vært litt av og på, og har aldri funnet rytmen og tilbake til meg selv. Nå har jeg vært fin lenge og det føler jeg utpå banen, forklarer høyrebacken.

Tøff periode



Han legger ikke skjul på at han var gjennom en tøff periode.

- Jeg har aldri mistet troen. Jeg har alltid visst hva jeg står for. Det som har vært mest frustrerende er når man vet hva man kan, men kroppen ikke er helt med, forteller Elabdellaoui.

- Tidligere da jeg har kommet på landslagssamling så har ikke kroppen vært helt der den skal være. Jeg har ikke fått vært med like mye som jeg har lyst til og som jeg vet at jeg kan. Det har vært det tøffeste, sier 26-åringen.

Landslagstrener Hansen gleder seg over å se Olympiakos-spilleren tilbake i godt gammelt slag.

- Det var artig å se. Han har vokst. Han har hatt mange bekymringer med skader, men nå har han fått en lang oppkjøring og har en viktig rolle i Olympiakos. Han er en av de få spillerne som ble igjen etter denne oppvasken og det sier alt om hans karakter. Han er en flott gutt og det er artig at han lykkes og får vist seg frem som han gjorde i dag, sier «Perry».

FORNØYD: Per Joar Hansen (t.v) likte det han så av Omar Elabdellaoui mot Bulgaria.

God Aleesami



Norge tok en fortjent seier over Bulgaria tirsdag kveld og laget lykkes spesielt med å ta i bruk nevnte Elabdellaoui og hans lagkamerat på venstresiden.

For også backkollega Haitam Aleesami spilte en god kamp mot Bulgaria. Palermo-spilleren kunne fort notert seg for en målgivende pasning da han serverte Joshua King inne i feltet før pause, men spissen satte ballen over. Han forteller at det var en klar plan at han og Elabdellaoui skulle ligge høyt i banen mot et lavtliggende bulgarsk lag.

Bulgaria-laget kom i en noe overraskende 3-5-2-formasjon på Ullevaal, og gjestenes system gjorde at Aleesami og Elabdellaoui kunne dundre fremover på hver sin side.

- Spiller man mot 4-4-2 eller 4-3-3, går én back og den andre kan drive med med offensiv markering. Men i og med at de spilte 3-5-2, eller 5-3-2 som det ble, var det bare å trykke kantene inn og backene høyt opp, sa 27-åringen til Nettavisen.

Etter seieren mot Bulgaria leder nå Norge deres Nations League-gruppe før kampene borte mot Slovenia og Kypros gjenstår.

