Hylles etter plass i U20- VM: - Tror ikke det er noen i Norge som egentlig vet hvor stort dette er

De norske gutta beseiret England i playoffen til verdensmesterskapet i Polen.

Torsdag ble det klart at Norge er klare for U20-VM i Polen neste sommer etter at England ble beseiret 3-0. Erik Botheim, Eman Markovic og Jens Petter Hauge scoret målene for Norge.

Det betyr at de norske gutta er kvalifisert for mesterskapet for første gang siden 1993. Den gangen var det spillere som Thomas Myhre, Tommy Svindal Larsen og Petter Rudi som forsvarte Norges ære.

Det får toppfotballsjef Nils Johan Semb til å trekke frem de store ordene om U19-guttas bragd:

IMPONERT: Toppfotballsjef Nils Johan Semb liker det han har sett fra de norske U19-gutta.

- Når det ikke ble semifinale, så er det veldig bra å slå England og kvalifisere seg til VM. Et U20-VM er veldig, veldig stort. Jeg tror ikke det er noen i Norge som egentlig vet hvor stort det mesterskapet er, det kommer man å få oppleve til neste år. Det er et gigantisk arrangement, sier Semb til Nettavisen.

- Det er naturligvis en fantastisk inspirasjon for spillere, støtteapparat og de som er rundt laget. Det er inspirerende og kommer til å være veldig utviklende for de spillerne som får være med på dette.

Trangt nåløye



Norge er ett av kun fem lag (Polen er kvalifisert som arrangør) fra Europa som deltar i mesterskapet.

- Hvis du ser på U20 så er det det trangeste nåløyet å komme igjennom hva gjelder mesterskap på aldersgrupperinger. Det er kun syv lag som kvalifiserer seg til EM med en vertsnasjon, og så skal man være en del av de europeiske landene, som er enda færre, som skal til VM, sier Semb.



- Så det er veldig, veldig vanskelig å nå et U20-VM

Håkon Grøttland, fagansvarlig for Landslagsskolen i NFF, er klar på torsdagens prestasjon er av det mer uvirkelige slaget.

- Dette er en jubeldag, en fantastisk prestasjon av både spillere og trenere. Dette føyer seg litt inn i rekka av gode prestasjoner de siste månedene. Det er litt surrealistisk, vi har vært i to EM-sluttspill, vi har et lag som er klare for VM og Jenter 19 skal spille semifinale. Det svinger litt i norsk fotball akkurat nå, sier Grøttland til Nettavisen.

Han er klar på at selv om målsettingen for det norske U20-landslaget var å spille EM-semifinale, så er ikke dette noe man nå tenker over.

- Man var skuffa der og da, fordi man følte man hadde gode muligheter. Vi hadde ikke samme flyten i gruppespillet som i kvalifiseringen. Når du får en plass i VM, så er det ingen som henger med hodet i dag, sier Grøttland.

Han mener det er tre punkter som gjør at Norge presterer så godt på internasjonalt nivå:

GLEDESDAG: Fagansvarlig for Landslagsskolen, Håkon Grøttland, er stolt over arbeidet som gjøres med spillerutvikling i norsk fotball.

- Jeg vil si at den aller viktigste grunnen er at klubbene, år for år, har blitt mer profesjonelle i spillerutviklingen. Det er det viktigste, de har en bedre hverdag enn gutta hadde for ti år siden. Så har vi bygget opp en systematikk rundt landslagene, har en rød tråd og har jobbet i samme retning, sier Grøttland.

- Vi har identifisert veldig tydelig hvordan vi vil fremstå på banen, og så har trenerteamet fått dette til å henge sammen.

Norge er, sammen med Italia, Portugal, Ukraina og Frankrike, de eneste europeiske landslagene som har kvalifisert seg til neste års mesterskap. Både Portugal (1989, 1991) og Frankrike (2013) har tidligere vunnet turneringen.

Ut med mesteren



En annen nasjon som har vunnet VM er England, som er regjerende mestere fra mesterskapet i Sør-Korea i 2017. De må se mesterskapet fra sofaplass etter å ha blitt beseiret av de norske gutta.

- Å slå England er veldig bra, selv om vi vet at det ikke er det beste engelske laget her. Det er grunnet klubber som ikke har villet slippe spillere, men det å slå England er en fantastisk prestasjon uansett, sier Semb om prestasjonene.

Han tror også at denne seieren gir landslagsgutta rom for utvikling, og enda flere refereanser på toppnivå over det neste året.

- Det er et godt lag, et spennende lag og et lag med spisskompetanse i alle ledd også. Det blir veldig spennende å se hvordan de kan videreutvikle seg, og slå fra seg lag i VM.

Her får han støtte av Grøttland, som minner om at det ikke var alle som syntes denne gruppen spillere var like spennende for noen år siden.





- Det spennende med dette kullet er jo også at dette var et kull som slet veldig de første årene, de kom ikke til U17-EM. De ble sett på som et grått og trist kull uten profiler, så man ser hva som skjer i utviklingen. Her har nettopp den utviklingen vært voldsom, sier Grøttland.

Og selv om engelskmennene manglet en del av sine spillere, så kommer han med en viktig påminnelse:

- Man kan snakke om hvilke spillere England manglet, men de er et landslag med gode spillere. Vi manglet en ganske viktig spiller vi også, sier Grøttland. Norge manglet nemlig Erling Braut Håland, som ble hentet tilbake av Molde for å spille Europa League-kvalifisering.

Han er uansett klar på størrelsen av denne bragden innen norsk fotball.

- Om vi ser på dette i et tiårsperspektiv, så er dette den største prestasjonen i aldersbestemt landslagsfotball på guttesiden. Det har ikke vært noe som kommer opp mot dette.

Sist gang Norge spilte U20-VM var, som nevnt, i 1993. Den gangen endte nordmennene på sisteplass i gruppe med Brasil, México og Saudi Arabia.

