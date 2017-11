Ian Burchnall sparket som Viking-trener

Viking er blitt enig med treneren Ian Burchnall (34) om å avslutte ansettelseforholdet i klubben.

Det bekrefter klubben på sin nettside.

- Vi ønsker å takke Ian for samarbeidet, og ønsker han lykke til videre i karrieren, skriver Viking i en kort pressemelding.

Bjarte Lunde Aarsheim og Kurt Hegre tar over hovedansvaret ut sesongen, opplyser klubben som ligger sist i Eliteserien.

Viking har kun plukket 21 poeng på 28 kamper i Eliteserien denne sesongen og klubben fra Stavanger har allerede rykket ned.

- Jeg ga alt



Burchnall tok over jobben som hovedtrener i klubben etter Kjell Jonevret før sesongen, men har slitt i motbakke helt siden sesongstart.

- I år sto jeg overfor en oppgave mange mente var umulig og klubben var kanskje inne i sin tøffeste periode noensinne. Til tider ble kaoset i klubben litt for mye, men jeg ga alt. Jeg skal være ydmyk nok til å si at vi burde gjort det bedre, men føler likevel jeg står igjen med integriteten i takt etter et tøft år, skriver Burchnall selv på nettsamfunnet Twitter.

- Jeg er en bedre manager, trener og person nå, takket være denne erfaringen. Jeg ønsker å takke Viking for muligheten og ønsker klubben lykke til i framtiden. Til supporterne vil jeg abre si et jeg er utrolig takknemlig for den utrolige støtten jeg har fått under min tid i klubben. Dere fortjener å være tilbake i toppen av norsk fotball veldig snart.

- Han er ansvarlig



Daglig leder Eirik W. Henningsen sier følgende om avgjørelsen:

- Ian Burchnall er vi alle blitt glad i. Hans vennlige fremferd og lojalitet til klubben setter vi meget høyt. Men han er ansvarlig for de manglende resultater i inneværende sesong, sier Henningsen til Vikings nettside.

- Utgangspunktet hans har ikke vært optimalt; en tynn og ung tropp, ni spillere ut i løpet av første halvår, åtte spillere inn sommervinduet, samt en lang rekke «stang ut»-resultater har preget situasjonen. Dette er krevende rammebetingelser, men fotball på dette nivået krever resultater, sier han.

Burchnall har tidligere jobbet som assistenttrener i Sarpsborg, før han kom til Viking i 2014 og overtok som hovedtrener der i 2016.

Burchnall har ikke besvart Nettavisens hendvendelse torsdag morgen.

A sad day for me. I hope this football club will rise again to where it should be. Once a Viking..........👊 pic.twitter.com/J2kXtTZKNd — Ian Burchnall (@ianburchnall) November 9, 2017



