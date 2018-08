Ibrahim Arafat Mensah klar for Start

Start sikret seg angriper.

Dagen etter at overgangsvinduet i Norge stengte bekrefter Start på egen hjemmeside at de har rukket å signere den 23 år gamle ghanesiske angriperen Ibrahim Arafat Mensah.

Start henter 23-åringen fra slovenske Aluminji og spilleren trener for første gang med sine nye lagkamerater på Sør-Arena torsdag formiddag.

- Jeg er veldig glad for at Start har sett mine kvaliteter, og at de bestemte seg for å hente meg hit, sier Mensah til klubbens hjemmeside.

Spilleren beskrives som en angriper som kan bekle flere av de offensive rollene. Han sier også selv at han er en spiller med god fart og ferdigheter.

Sportslig leder i Start, Tor-Kristian Karlsen, tror Arafat Mensah har kvaliteter som laget trenger.

- Han kommer med egenskaper som vi mangler, først og fremst hurtighet, og så er han god en mot en. Han er også en som kan stikke i bakrom. Han har også god fysikk, og er relativt målfarlig, sier Karlsen til klubbens nettside.

Også Start-trener Kjetil Rekdal gleder seg over klubbens nye signering.

- Det er en angriper som kan brukes i forskjellige roller. Han er god med begge bein og hurtig. Det er en spennende spiller som vi er veldig glade for å få inn, sier Rekdal.

