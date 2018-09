Icardi-kanon startet opphentingen da Inter snudde kampen mot Spurs

Tottenham hadde full kontroll på Inter i store deler av tirsdagens Champions League-kamp, men i sluttminuttene våknet Mauro Icardi og Inter som snudde kampen.

INTER - TOTTENHAM 2-1:

Kampavgjørelsen så ut til å falle etter 53 minutter da Christian Eriksen på litt heldig vis sendte ballen i en bue over Inter-keeper Samir Handanovič og i mål etter å touchet borti en Inter-forsvarer.

Målet kom etter en retur på et skudd fra nettopp Eriksen. Danskens fryktløshet fikk Viasat-kommentator Lars Tjærnås til å ta frem superlativene.

- Han har en fotballhjerne som fungerer litt raskere enn de fleste andres. Han vet at alle skudd er mulige returer, så han er påkoblet hele tiden.

Inter var i størsteparten av den andre omgangen svært svake, men etter 85 minutter tok kampen fullstendig fyr.

Et forholdsvis ufarlig innlegg fant Mauro Icardi utenfor sekstenmesteren. Argentineren ladet skuddfoten og sendte ballen i mål med en nydelig volley.

Og mer skulle det bli. Inter fikk blod på tann, og en corner på overtid fant hodet til Matías Vecino som sikret 2-1-seier til det italienske laget.

- Det viser at ett øyeblikks magi kan snu kampen fullstendig på hodet, sa Tjærnås da dommeren blåste av, og siktet til Icardis fantastiske 1-1-scoring.

Slet før pause

Den første omgangen bar preg av at ingen av de to lagene ønsket å innlede den første gruppespillkampen med baklengsmål.

Enkle personlige feil i Spurs-forsvaret gjorde imidlertid at Inter fikk noen sporadiske muligheter, men omgangens største mulighet var signert en ellers anonym Harry Kane.

Den engelske landslagsspissen ble spilt nydelig gjennom av Christian Eriksen, før han maktet å gå av Handanovič. Inters slovenske burvokter maktet imidlertid å forstyrre Kane nok til at Spurs-stjernen skuslet ballen utover sidelinjen fra skrått hold.

Best etter hvilen

Mauricio Pochettinos menn kom ut i et helt annet tempo etter hvilen, og kun åtte minutter ut i omgangen fikk de uttelling.

Christian Eriksens første skuddforsøk fra distanse ble reddet av Handanovič, men returen endte til slutt igjen i føttene til dansken.

På forsøk nummer to satt scoringen, da ballen gikk via en Inter-forsvarer og i en lekker bue over Handanovič som kun maktet å forlenge ballen inn i eget nett.

Inter maktet ikke å heve seg etter hvilen, og det italienske laget hadde mer enn nok med å dekke de nødvendige rommene utover i annenomgangen.

Erik Lamela fikk to gode muligheter før han forlot banen etter 72 minutter, men begge gangene sto Inters Handanovič i veien for skuddforsøket.

Inter spilte en svært svak annenomgang etter å ha styrt mye før pause, men etter 85 minutter startet opphentingen med Icardis scoring.

Tottenham virket rystet etter utligningen, og da Vecino headet inn 2-1 på overtid eksploderte det i Milano.

Resultatet gjør at Spurs nå har presset på seg i gruppen som også inneholder Barcelona og PSV.

