Ingebretsen trener Strømsgodset ut 2020

Blir klubbens permanente trenerløsning.

Bjørn Petter Ingebretsen (51) går løs på sin andre periode som permanent hovedtrener for Strømsgodset.

Det bekrefter drammensklubben på eget nettsted mandag.

- Vi er strålende fornøyd med å få på plass denne avtalen. «BP»har hele tiden vært klubbens førstevalg og vi har ikke diskutert andre løsninger eller andre navn. Vi går inn i en spennende fremtid og «BP» er den beste treneren til å lede Strømsgodset i tråd med den strategiplanen vi har lagt for klubben, sier sportssjef Jostein Flo.

Ingebretsen var også hovedtrener for Strømsgodset i 2015 og 2016, men trakk seg av helsemessige årsaker etter hjerteproblemer.

- I toppform



I år har 51-åringen fungert som midlertidig hovedtrener for Godset i fire seriekamper og én cupkamp, etter at Tor Ole Skullerud trakk seg i starten av juni.

- Jeg føler meg i toppform og jeg er veldig glad og takknemlig for at jeg får denne muligheten igjen. Jeg har noe uoppgjort her i Godset etter som skjedde sist, sier Ingebretsen.

Han har jobbet i klubben i flere ulike roller siden 2005. «BP» overtok hovedtrenerjobben i Strømsgodset for første gang etter David Nielsen i 2015.

Høyt poengsnitt



Og det gjorde den populære treneren fra Flisa med stor suksess.

Over 33 seriekamper i 2015 og 2016, tok Godset 68 poeng under Ingebretsens ledelse. Altså over to poeng per kamp i snitt.

Drammenserne vant seriesølv i det første året med «BP» ved roret, og lå på fjerdeplass sommmeren 2016 da han måtte trekke seg.

Denne sesongen har Strømsgodset slitt nærmere bunnen av tabellen i Eliteserien. Klubben har tatt fem poeng på de fire kampene Ingebretsen har hatt hovedansvaret for laget.

