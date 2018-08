Ingebrigtsen hevder han fikk kritiske meldinger fra RBK-topper under kamp

Den tidligere Rosenborg-treneren åpner opp om sparkingen.

Kåre Ingebrigtsen, sammen med assistent Erik Hoftun, fikk sparken fra jobben i Rosenborg 19. juli, en avgjørelse mange var uenig i og saken har blitt heftig diskutert i etterkant.

Litt over én måned etter sparkingen åpner Ingebrigtsen nå litt opp om hvordan han opplevde det hele i et intervju med NRK torsdag.

Treneren sier at han fortsatt ikke er helt sikker på hvorfor han fikk sparken i trønderklubben, at han føler seg dårlig behandlet, og at han fortsatt er både overrasket og skuffet.

Begrunnelsen fra Rosenborg og klubbens styreleder Ivar Koteng var manglende utvikling på banen, noe Ingebrigtsen sier seg uenig i.

Fikk tekstmeldinger



Overfor NRK avslører den tidligere RBK-sjefen at han under sin tid som trener i klubben fikk flere tekstmeldinger fra styremedlemmer om hvor dårlig laget spilte. Meldingene kom både under og etter kamp.

- Jeg fikk meldinger fra styremedlemmer under kamp om hvor elendig vi spilte, siteres Ingebrigtsen på av NRK.

- Det er en underlig måte å kommunisere på. Rosenborg er lokomotivet i norsk fotball, og da må styret gjøre ting på en ordentlig måte. Det synes jeg ikke de har gjort. Prosessen som har vært er ikke Rosenborg verdig.

NRK gjengir én av meldingene Ingebrigtsen skal ha fått. Den fikk han 37 minutter ut i en bortekamp av et styremedlem, hevder treneren.

Ingebrigtsen vil ikke avsløre hvem som sendte meldingen, men avslører hva som sto: «Tilbake til gamle synder. Fælt å se på».

Beskyldt for å lyve



Etter at den tidligere Manchester City-spilleren ble sparket, ble det også bråk, da midlertidig trener i klubben, Rini Coolen, mannen som overtok jobben, sa han ble tilbudt stillingen før Ingebrigtsen ble sparket.

RBKs ledelse har nektet for at dette er tilfelle og Koteng beskyldte blant annet Ingebrigtsen for å lyve om dette, men treneren står på sitt.

- Rini sa til meg at han fikk vite det mandag, og flere i RBK har sagt til meg at han fikk vite det mandag, sier Ingebrigtsen til NRK.

Koteng ønsker ikke å kommentere intervjuet overfor NRK.

STYRELEDER I RBK: Ivar Koteng.

Kritisk Drillo



Torsdag gikk tidligere landslagstrener Egil Drillo Olsen også hardt ut mot måten Rosenborg kvittet seg med Ingebrigtsen på.

- Det verste av alt er at de (RBK) bryter alle lover og regler ved å sparke treneren på den måten de gjør. Det er mer enn håpløst å innkalle en person til et møte der de skal sparke ham uten på forhånd å fortelle hva det dreier seg om, slik at han kan forberede seg og eventuelt ha med seg en rådgiver eller advokat. Det henger ikke på greip, sier Drillo til NTB.

- Noen tilsvarende hendelser?

- Det som ligner mest er jo da jeg ble sparket fra landslaget (september 2013). Den største forskjellen er jo at fotballforbundet aldri har innrømmet at de sparket meg. Det har jo tross alt Rosenborg gjort. Dermed er lovbruddet helt udiskutabelt. Det skal til og med gjøres skriftlig og ikke muntlig, svarer Drillo.

LANGER UT MOT RBK: Egil Drillo Olsen.

- Og ser man bort fra regelverket, så er det jo rart fotballfaglig også. Hva skulle de tjene på det i løpet av det som var igjen av sesongen? Hadde de gjort det etter at sesongen var slutt og satt seg ned og diskutert og skiltes, da hadde det vært forståelig. På det tidspunktet det skjedde, virker det sportslig sett helt bakvendt, sier han.

- Mer å gå på



Rini Coolen overtok altså som trener etter at Ingebrigtsen og assistent Erik Hoftun ble sparket i midten av juli. Spillertroppen ønsket de to gjeninnsatt, men kom ingen vei.

- RBK har vel vært en aldri så liten skuffelse sportslig. De er jo utslått av Champions League og har også spilt et par svake kamper etter trenerskiftet. Jeg synes ikke de presterer som man kan forvente av det laget med tanke på de spillerne og de ressursene de har. Rosenborg har mer å gå på, helt klart, sier Drillo.

P.S. Rosenborg møter Shkëndija fra Makedonia i kvalifiseringen til Europa League torsdag kveld. Trønderne leder 3-1 etter første kamp.

